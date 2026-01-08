27°
24°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 08 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelIncendiooPNLA
08 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Colecta urgente en Esquel: Cómo ayudar a las familias que defienden sus casas en la zona de Lago Verde.

Las familias Neira, Coronado y Alarcón necesitan ayuda inmediata. Se reciben donaciones de agua, alimentos y botiquínpara asistir a quienes combaten el incendio en el sector de Lago Verde y Rivadavia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En medio del avance del incendio que azota la zona norte del Parque Nacional Los Alerces, la comunidad de Esquel se organiza para asistir a quienes están en la primera línea de defensa de sus hogares. Delfina Rosas y Silvina Flores lanzaron una campaña de recolección de insumos para las familias Neira, Coronado y Alarcón, descendientes de antiguos pobladores que luchan incansablemente contra las llamas.

 

 

La situación es crítica en los sectores de Lago Verde y el Río Rivadavia, donde los pobladores llevan días sin dormir para resguardar sus viviendas y el territorio donde han vivido históricamente. Según explicaron las organizadoras, estas familias están protegiendo sus casas con el apoyo de los brigadistas en un escenario de extrema complejidad.

 

 

Insumos necesarios y punto de recepción

 

Las organizadoras remarcaron que la ayuda es urgente y que se reciben exclusivamente productos de primera necesidad. Es importante destacar que no se está solicitando dinero ni se han habilitado cuentas bancarias; el pedido es estrictamente de mercadería:

 

 

  • Agua: Fundamental en botellones o botellas pequeñas para facilitar el traslado a las zonas de difícil acceso.

     

  • Alimentos: Fideos, arroz, cereales, barras de cereal, frutas, verduras y caramelos (útiles para la energía rápida de quienes trabajan).

     

  • Botiquín: Gasas, vendas, barbijos y elementos de primera asistencia.

     

  • Mascotas: Alimento para perros y gatos, compañeros de los pobladores en sus puestos.

     

 

El centro de recepción es el Kiosco "La Poli", ubicado en Avenida Alvear 30, a la salida de Esquel. El lugar permanece abierto de 08:00 a 23:00 horas para recibir cualquier colaboración.

 

 

Un llamado a la generosidad de Esquel

 

Delfina Rosas destacó la importancia de no olvidar a estos pobladores genuinos que cuidan el parque, recordando que ellos viven del turismo y del paisaje que hoy se ve amenazado. Asimismo, aseguró que la logística es inmediata: apenas se reciben las donaciones, se envían hacia el área afectada para que lleguen a manos de las familias lo antes posible.

 

 

"Cualquier cosa, por más pequeña que sea, sirve. Esquel es solidario y necesitamos que apoyemos a estos pobladores que son de acá y están cuidando nuestro patrimonio", concluyeron.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio y grandes explosiones en Artesanías Don Manolo
2
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
3
 El fuego en el paraíso: el testimonio de turistas que enfrentan la emergencia en Los Alerces
4
 El Boeing 737 Fireliner llega a Chubut para combatir los incendios en la cordillera
5
 El desolador cielo de humo y cenizas desde Esquel
1
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
2
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
3
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
4
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
5
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -