Colecta urgente en Esquel: Cómo ayudar a las familias que defienden sus casas en la zona de Lago Verde.

En medio del avance del incendio que azota la zona norte del Parque Nacional Los Alerces, la comunidad de Esquel se organiza para asistir a quienes están en la primera línea de defensa de sus hogares. Delfina Rosas y Silvina Flores lanzaron una campaña de recolección de insumos para las familias Neira, Coronado y Alarcón, descendientes de antiguos pobladores que luchan incansablemente contra las llamas.

La situación es crítica en los sectores de Lago Verde y el Río Rivadavia, donde los pobladores llevan días sin dormir para resguardar sus viviendas y el territorio donde han vivido históricamente. Según explicaron las organizadoras, estas familias están protegiendo sus casas con el apoyo de los brigadistas en un escenario de extrema complejidad.

Insumos necesarios y punto de recepción

Las organizadoras remarcaron que la ayuda es urgente y que se reciben exclusivamente productos de primera necesidad. Es importante destacar que no se está solicitando dinero ni se han habilitado cuentas bancarias; el pedido es estrictamente de mercadería:

Agua: Fundamental en botellones o botellas pequeñas para facilitar el traslado a las zonas de difícil acceso.

Alimentos: Fideos, arroz, cereales, barras de cereal, frutas, verduras y caramelos (útiles para la energía rápida de quienes trabajan).

Botiquín: Gasas, vendas, barbijos y elementos de primera asistencia.

Mascotas: Alimento para perros y gatos, compañeros de los pobladores en sus puestos.

El centro de recepción es el Kiosco "La Poli", ubicado en Avenida Alvear 30, a la salida de Esquel. El lugar permanece abierto de 08:00 a 23:00 horas para recibir cualquier colaboración.

Un llamado a la generosidad de Esquel

Delfina Rosas destacó la importancia de no olvidar a estos pobladores genuinos que cuidan el parque, recordando que ellos viven del turismo y del paisaje que hoy se ve amenazado. Asimismo, aseguró que la logística es inmediata: apenas se reciben las donaciones, se envían hacia el área afectada para que lleguen a manos de las familias lo antes posible.

"Cualquier cosa, por más pequeña que sea, sirve. Esquel es solidario y necesitamos que apoyemos a estos pobladores que son de acá y están cuidando nuestro patrimonio", concluyeron.

F.P