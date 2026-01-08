28°
08 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Paprika se renueva: El emprendimiento que creció, se mudó a un edificio histórico y apuesta a un polo gastronómico.

Paprika se mudó a un edificio emblemático de Esquel para ampliar su propuesta. Con sándwiches, tragos y un salón recreativo, buscan consolidar el polo gastronómico de la calle Rivadavia con nuevas ideas y eventos de verano.
El emprendimiento local Paprika ha dado un salto significativo en su historia. Sus responsables, Julieta Aguirre, Juan Virne e Ignacio, celebran la reciente mudanza a un espacio mucho más amplio y con mayor identidad, ubicado en la intersección de Rivadavia 873 y Roca. La inauguración oficial marcó el inicio de una etapa que combina la esencia de la fiambrería con un nuevo concepto de bar y centro de encuentro comunitario.

 

 

Un edificio con historia y más comodidades

 

El cambio no es solo de dirección, sino de escala. El nuevo local funciona en un edificio histórico de la ciudad, recordado por muchos como el ex-SIM, lo que le aporta una entidad especial a la propuesta. Los socios recordaron con emoción los inicios en su espacio anterior, que era mucho más pequeño y estaba orientado exclusivamente al servicio "al paso".

 

 

Con esta ampliación, Paprika ha logrado cuadruplicar su espacio, lo que les permite ofrecer:

 

 

  • Salón comedor: Un área recreativa donde los clientes pueden sentarse a disfrutar cómodamente de los productos.

     

  • Carta extendida: Además de sus clásicos sándwiches y fiambrería, sumaron pizzas, wraps, cervezas artesanales y tragos.

     

  • Espacio exterior: Una vereda renovada que invita a los vecinos a disfrutar del aire libre en una de las esquinas más transitadas.

     

 

Identidad y retorno al pueblo

 

Uno de los pilares de este proyecto es el sentido de pertenencia. Los socios forman parte de una generación de jóvenes que decidió regresar a Esquel tras formarse profesionalmente afuera, buscando ofrecer algo que identifique a la comunidad actual. Destacan que su intención es habitar el pueblo y generar un ambiente apto para todas las edades, incluyendo a las familias e infancias.

 

 

Además, la nueva ubicación coloca a Paprika en el corazón de un creciente polo gastronómico sobre la calle Rivadavia, compartiendo la zona con otros emprendimientos locales. Según explicaron los protagonistas, se está rompiendo el esquema tradicional, logrando que en un radio de pocos metros existan propuestas diversas y complementarias.

 

 

Agenda cultural de verano

 

La visión de Paprika va más allá de la gastronomía. Los dueños planean transformar el local en un espacio de intercambio cultural permanente. Ya han comenzado a realizar shows de folklore y música en vivo, y proyectan una agenda de verano que incluya eventos originales, como torneos de metegol y encuentros artísticos, para que la gente se apropie del edificio y comparta momentos.

 

 

Horarios y ubicación: Paprika atiende en Rivadavia 873 de lunes a sábado en dos turnos: de 10:30 a 15:00 y de 18:30 a 23:00 horas. Durante la temporada de verano, el equipo planea extender estos horarios e incluir atención los días domingo para acompañar el movimiento turístico.

 

