Alerta en las rutas: Cortan la RN 40 y la RP 71 por el avance de los incendios forestales.

La situación por los incendios forestales en la zona cordillerana se ha tornado crítica en las últimas horas, obligando a las autoridades de Vialidad Nacional y la Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut a disponer cortes totales de tránsito para garantizar la seguridad de los usuarios.

Cortes de tránsito vigentes

Debido a la proximidad de las llamas a la cinta asfáltica, se han establecido las siguientes restricciones hasta nuevo aviso:

Ruta Nacional N° 40: Circulación restringida para todo tipo de vehículos en el tramo que une Epuyén con El Hoyo . La medida fue informada de manera oficial a las 17:50 hs de este jueves.

Ruta Provincial N° 71: Cerrada al tránsito en el tramo Punta Mattos - Portada Norte del Parque Nacional Los Alerces (PNLA). Este corte rige desde las 18:15 hs de hoy.

Las autoridades solicitan a los conductores respetar estrictamente las indicaciones de las fuerzas de seguridad que llevan adelante estos operativos preventivos. Para consultas, se encuentra disponible la línea de Protección Ciudadana al 0800-666-2447.

F.P