Alerta en las rutas: Cortan la RN 40 y la RP 71 por el avance de los incendios forestales.

Por la aproximación de incendios a la calzada, restringen la circulación para todo tipo de vehículos en rutas clave de la región.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La situación por los incendios forestales en la zona cordillerana se ha tornado crítica en las últimas horas, obligando a las autoridades de Vialidad Nacional y la Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut a disponer cortes totales de tránsito para garantizar la seguridad de los usuarios.

 

 

Cortes de tránsito vigentes

 

Debido a la proximidad de las llamas a la cinta asfáltica, se han establecido las siguientes restricciones hasta nuevo aviso:

 

 

  • Ruta Nacional N° 40: Circulación restringida para todo tipo de vehículos en el tramo que une Epuyén con El Hoyo. La medida fue informada de manera oficial a las 17:50 hs de este jueves.

     

  • Ruta Provincial N° 71: Cerrada al tránsito en el tramo Punta Mattos - Portada Norte del Parque Nacional Los Alerces (PNLA). Este corte rige desde las 18:15 hs de hoy.

     

 

Las autoridades solicitan a los conductores respetar estrictamente las indicaciones de las fuerzas de seguridad que llevan adelante estos operativos preventivos. Para consultas, se encuentra disponible la línea de Protección Ciudadana al 0800-666-2447.

 

 

F.P

 

