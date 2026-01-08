28°
Jueves 08 de Enero de 2026
Evacúan sectores de Epuyén y cortan la Ruta 40 por el avance del fuego.

Se dispuso la evacuación de los sectores La Angostura y Coihue, y el cierre total de la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo.
La situación en la Comarca Andina se ha agravado drásticamente en las últimas horas debido al avance incontrolable del incendio iniciado en Puerto Patriada. La proximidad de las llamas y la densidad del humo han llevado a las autoridades a tomar medidas de máxima urgencia para resguardar la integridad de los vecinos y automovilistas.

 

 

Evacuaciones en Epuyén

 

Como medida de protección civil, se dispuso la evacuación preventiva de los sectores La Angostura y Coihue, en la localidad de Epuyén. El personal de emergencia trabaja en el lugar para asistir a las familias y asegurar que el retiro de las zonas de riesgo se realice de manera ordenada ante el avance del frente de fuego.

 

 

Ruta Nacional 40 intransitable

 

En paralelo, se ha determinado el corte total de la Ruta Nacional N° 40, en el tramo que une las localidades de Epuyén y El Hoyo. La restricción rige para todo tipo de vehículos y se fundamenta en el peligro extremo que representa la baja visibilidad por el humo y la posibilidad de que el fuego alcance la calzada.

 

 

F.P

 

