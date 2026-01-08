28°
Jueves 08 de Enero de 2026
Circo contemporáneo y humor sin filtro: Llega "Fuera de Órbita Varieté" a La Casa del Piano.

El espacio cultural "La Casa del Piano" recibirá este sábado una varieté exclusiva para adultos. Con entrada a la gorra, el evento promete circo, teatro, acrobacias aéreas y música en vivo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este sábado 10 de enero, el espacio cultural La Casa del Piano será el escenario de una función irrepetible: "Fuera de Órbita Varieté". La cita es a las 20:00 horas en la dirección Conesa 1075, donde se desplegará una propuesta que busca romper los esquemas tradicionales del circo.

 

 

A diferencia de otras propuestas, esta varieté está pensada exclusivamente para público adulto, bajo la premisa de explorar qué sucede cuando los payasos actúan sin censura. La jornada promete una combinación de circo, teatro, acrobacias aéreas en trapecio y telas, junto a música en vivo y diversas sorpresas.

 

 

Producción local y de calidad

 

El espectáculo nace bajo la misma impronta de las producciones de Etra Circo, apostando al circo local de alta calidad. En esta oportunidad, se trata de una coproducción que reúne el talento de:

 

 

  • Aruma Circo.

     

  • Sofi en Movimiento.

     

  • Fede Oriola.

     

  • Chinche.

     

  • Etra Circo.

     

 

Modalidad y recomendaciones

 

El evento se realizará al aire libre, por lo que se solicita a los asistentes llevar su propio asiento (silla, reposera o banquito) para disfrutar cómodamente de la función. Con el humor que caracteriza a la compañía, advirtieron que "si no tenés, te podés sentar arriba de un payaso".

 

 

Fiel al espíritu del teatro independiente y de calle, la entrada es bajo la modalidad de contribución voluntaria (a la gorra). Aquellos interesados en realizar consultas o reservas pueden comunicarse al teléfono 2945 465048 (Etel) o contactarse a través de la cuenta de Instagram @lacasadelpianoesquel.

 

 

F.P

 

