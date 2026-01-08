28°
08 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Cierran el tránsito entre Punta Mattos y la Portada Norte del Parque Nacional.

Por orden de Protección Ciudadana, se restringió la circulación total en el acceso norte al Parque Nacional Los Alerces.
Por Redacción Red43

Debido al comportamiento del incendio forestal que afecta la región, la Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut informó que se ha dispuesto el cierre total al tránsito en un sector estratégico de la Ruta Provincial N° 71.

 

 

La medida afecta el tramo comprendido entre Punta Mattos y la Portada Norte del Parque Nacional Los Alerces (PNLA). Según el comunicado oficial, la restricción rige para todo tipo de vehículos y se mantendrá de manera ininterrumpida hasta nuevo aviso, sujeta a la evolución de las llamas y la visibilidad en la calzada.

 

 

El cierre responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los automovilistas ante la cercanía del fuego y la presencia de humo denso, que reduce drásticamente la visibilidad. Asimismo, la liberación de la ruta facilita el desplazamiento de las dotaciones de bomberos, brigadistas y camiones cisterna que trabajan en el combate de la emergencia.

 

F.P

 

