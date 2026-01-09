Esquel volvió a amanecer bajo nubes de humo

Una nueva jornada de combate al fuego deja a la región con humo cubriendo hectáreas a la redonda.

El Lago Menéndez, llegó a la zona de Puerto Chucao, cruzó el lago y el río Arrayanes y se desplazó hacia sectores poblados del parque.

Los campings de huéspedes fueron evacuados en la noche de ayer, preventivamente.

Se espera el arribo de nuevos contingentes de brigadistas de otros parques nacionales del país, de la Policía Federal Argentina y de las Brigadas Forestales de la AFE.

La densidad del humo en la zona afectada condiciona la seguridad en los desplazamientos de equipos, tanto en el terreno con pendientes y quebradas, como en la navegación lacustre de apoyo; y restringe por momentos la posibilidad de operación para los medios aéreos por baja visibilidad.



La Ruta 71 se encuentra en situación de tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León. En el sector de Portada Centro - Quebrada del León los servicios turísticos se prestan con normalidad.

