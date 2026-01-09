29°
Viernes 09 de Enero de 2026
Solidaridad en acción: Balto Pet Shop recibe donaciones por los incendios

Balto Pet Shop inició una colecta solidaria para asistir a pobladores del Parque Nacional Los Alerces. Agua, combustible y equipamiento son algunos de los elementos que se reciben en el local.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En medio de la emergencia ígnea, Balto Pet shop comenzó a recibir donaciones para ayudar a los vecinos del Parque Nacional Los Alerces afectados por los incendios. 

 

Mauricio Jones, uno de los impulsores de esta iniciativa, dialogó con RED43 y comentó: "Unos amigos me contactaron por si yo no tenía drama en poner el punto de encuentro para juntar cosas y ellos van a ir con las camionetas". 

 

Además, detalló que lo recaudado en primera instancia será destinado a pobladores del PNLA: "Acá nos conocemos todos. Los chicos estuvieron en contacto con la familia Coronado y con todos los pobladores de ahí". 

 

Por su parte, Agustín Burgos se refirió a la solidaridad de los vecinos esquelenses y aseguró: "Se acercó bastante gente y recibimos muchos mensajes, por suerte todos muy dispuestos a ayudar y eso está bueno. Por ahí en estos momentos uno no puede hacer mucho más que este tipo de cosas, dar una mano en lo que se pueda. Todo sirve en este momento". 

 

Balto Pet shop recibe agua, gasoil para las motobombas, mangueras, colirio, barbijos, y especialmente se solicita una motobomba. 

 

Para cooperar con los vecinos del Parque pueden acercarse a Balto Pet Shop, ubicado en Avenida Ameghino 983 de 9:30 a 13:00 hs y de 16:30 a 20:30 hs. "Igual si surge podemos quedarnos de corrido con tal de recibir donaciones", concluyó Mauricio. 

 

 

R.G.

 

