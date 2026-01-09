29°
09 de Enero de 2026
Torres brindará una conferencia de prensa esta tarde

Desde Las Golondrinas, el gobernador actualizará la información de los nuevos operativos.
El día de hoy viernes 9 de enero, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, brindará una nueva conferencia de prensa para informar sobre el estado de situación de los incendios forestales en la zona cordillerana y las tareas de control que lleva adelante el Gobierno Provincial.

 

La actividad tendrá lugar en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas - Las Golondrinas, a partir de las 16 horas.

 

La gravedad de la emergencia, frente al reavivamiento de focos durante la noche y el apoyo de Nación,

 

