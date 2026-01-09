29°
Viernes 09 de Enero de 2026
El Ministerio de Producción acompaña a productores afectados por incendios en la cordillera

La Regional Oeste perteneciente al Ministerio de Producción se encuentra asistiendo y colaborando con productores afectados por el incendio. 
Ante la difícil situación que atraviesan los productores del Parque Nacional Los Alerces, El Hoyo y Epuyen, desde el Ministerio de la Producción, en conjunto con los demás Ministerios del Gobierno de la Provincia de Chubut, se está realizando trabajos en campo: recorriendo, acompañando y relevando las necesidades de los productores. 

 

En este marco de emergencia ígnea, se acompañará a los productores agropecuarios de los sectores afectados con suplemento forrajero, financiamiento o algún tipo de ayuda que necesiten.

 

El objetivo es el de brindarles herramientas que les permitan paliar esta difícil situación, contemplando que han perdido gran parte de la superficie boscosa, agrícola y, por otro lado, metros lineales de alambres que delimitan los predios, donde pastoreaban su ganado. Además, hay disponible una cuadrilla para asistir a los productores afectados por el incendio en La Comarca, asimismo en el Parque Nacional Los Alerces. 

 


Para más información para productores afectados por los incendios comunicarse a: tel: 02945 – 452974 -  uepmagicregionaloeste@gmail.com y/o personal debidamente identificado en territorio.

 

