Esquel despliega un operativo integral de asistencia por el incendio en el Parque Nacional Los Alerces

La Municipalidad de Esquel ha puesto en marcha un amplio operativo de asistencia y acompañamiento en el Parque Nacional Los Alerces para hacer frente al incendio forestal que actualmente afecta a las zonas del Lago Menéndez, Río Arrayanes y Lago Rivadavia.

El intendente Matías Taccetta, quien recorrió el área afectada durante las jornadas de miércoles y jueves, instruyó que la prioridad absoluta sea el soporte logístico a quienes combaten el fuego en la primera línea. De esta manera, el municipio está garantizando la provisión de equipamiento y alimentos para los brigadistas, el personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Esquel y Trevelin.

Las tareas se desarrollan de forma articulada con Laura Mirantes, coordinadora de emergencias de la provincia del Chubut. Este esfuerzo conjunto busca fortalecer la respuesta ante la emergencia ígnea, extendiendo la ayuda no solo a los combatientes, sino también a trabajadores del Parque Nacional, pobladores rurales de la zona y prestadores turísticos afectados por el avance de las llamas.

Ante la sensibilidad de la situación, el Ejecutivo Municipal enfatizó la importancia de canalizar cualquier ayuda a través de vías oficiales. Se solicita a la comunidad consultar directamente a la Municipalidad, Parques Nacionales o Bomberos antes de realizar donaciones. Esta medida busca optimizar los recursos disponibles y, fundamentalmente, prevenir posibles estafas o la circulación de noticias falsas que puedan entorpecer la logística de emergencia.

Desde el municipio se reafirmó el compromiso de mantener una presencia activa en el territorio hasta que la situación esté controlada, priorizando la seguridad de los ciudadanos y el resguardo del patrimonio natural de la región.

E.B.W.