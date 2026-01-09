Infraestructura y servicios: el municipio despliega un plan integral de obras en los barrios

El secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Juan Carlos Fonseca, confirmó que las cuadrillas ya se encuentran operativas en frentes que van desde la pavimentación hasta la recuperación de plazas.



A través de un plan de trabajo conjunto entre las áreas de Obras Públicas y Espacios Públicos, el gobierno municipal avanza en una serie de proyectos destinados a mejorar la transitabilidad, la recreación y los servicios básicos en los barrios.



Refacción integral de la Plaza de la UOCRA



Uno de los proyectos más ambiciosos es la puesta en valor de la plaza del barrio UOCRA. En colaboración con la UEPROMU, el municipio inició la reparación de veredas, donde se renovarán los paños y se aplicarán nuevos colores para modernizar el espacio.



Equipamiento: La obra contempla la instalación de un sistema de riego, el refuerzo de la luminaria y la incorporación de juegos infantiles: "El objetivo es llegar al aniversario de la ciudad con este espacio público totalmente renovado", señaló Fonseca.



Valle Chico: El fin de una demanda de 12 años



Tras gestiones encabezadas por el intendente Taccetta y el secretario de Gobierno, Juan Ripa, se logró destrabar una problemática hídrica de larga data en Valle Chico. Gracias a la obtención de financiamiento con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas de Provincia, se realizará una nueva perforación de 80 metros de profundidad para garantizar el caudal de agua necesario, una obra pendiente desde hace más de una década.



Pavimentación y adoquinado en marcha



En materia vial, el funcionario destacó que ya comenzó el movimiento de suelo para dos obras clave que se ejecutan por administración:

Calle 25 de Mayo: Se ejecuta la segunda etapa de pavimentación en el tramo comprendido entre Roggero y Don Bosco



Además, se iniciaron las tareas preliminares para avanzar con el adoquinado del barrio, trabajando de forma mancomunada con el personal de la UEPROMU.

Prevención y acopio de agua en el Río Percy.



Dada la crítica situación por los incendios forestales en la región, la Secretaría de Espacios Públicos dispuso la instalación de tanques de reserva preventivos en el sector del Río Percy. En un acuerdo con pobladores y la comisión vecinal, se ubicó un punto estratégico de acopio de agua en la zona de Huemules, facilitando así la operatividad de los bomberos ante cualquier emergencia ígnea.

