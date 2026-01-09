15°
24° 12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 09 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina PNLAEmergencia ÍgneaIncendiospuerto patriadaEl Hoyo ProducecholilaEpuyen
09 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Chubut despliega un operativo histórico con apoyo federal y refuerzos internacionales para combatir el fuego

El gobernador Ignacio Torres destacó la llegada de medios aéreos de Chile y el trabajo conjunto con otras provincias argentinas para frenar el avance de las llamas en la zona de la Comarca.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gobernador Ignacio Torres encabezó una conferencia de prensa en la Subsede de Brigadistas de Las Golondrinas, junto a los Intendentes de la Cordillera, donde brindó detalles sobre el despliegue técnico y humano frente a los incendios. El mandatario subrayó que Chubut cuenta actualmente está trabajando con la mayor cantidad de medios aéreos de los últimos años, gracias a un esquema de licitación conjunta con Río Negro y Neuquén, sumado al aporte del Boeing 737 de Santiago del Estero y aeronaves de Córdoba y Santa Fe. En este sentido, anunció que para el día de mañana se sumarán dos medios aéreos de la República de Chile para reforzar las tareas de ataque directo en los focos activos.

 

Durante su discurso, Torres puso en valor el orgullo que siente por el trabajo de los brigadistas locales hermanados con el sistema nacional, calificando la labor como un esfuerzo mancomunado en un momento de extrema adversidad. El gobernador remarcó que lo que vio ayer fue a absolutamente todos trabajando en conjunto para contener el fuego, resaltando que la prioridad absoluta es recuperar la normalidad y la paz en la comarca tras enfrentar situaciones críticas donde las llamas llegaron a estar a muy pocos metros de las rutas principales.

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio PNLA: así avanzó el fuego
2
 Rubén Álvarez: "Un litro de agua para regar el pasto es un litro que le falta a un vecino para tomar"
3
 Esquel despliega un operativo integral de asistencia por el incendio en el Parque Nacional Los Alerces
4
 Se quitó la vida después de ser violada y cuatro años después, aún espera justicia
5
 El avance del fuego dejó sin servicios a la Comarca Andina
1
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
2
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
3
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
4
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
5
 Alerta máxima en Los Alerces: El fuego avanza hacia el cordón del Alto El Petizo y evacúan Lago Verde.
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -