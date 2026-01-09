Chubut despliega un operativo histórico con apoyo federal y refuerzos internacionales para combatir el fuego

El gobernador Ignacio Torres encabezó una conferencia de prensa en la Subsede de Brigadistas de Las Golondrinas, junto a los Intendentes de la Cordillera, donde brindó detalles sobre el despliegue técnico y humano frente a los incendios. El mandatario subrayó que Chubut cuenta actualmente está trabajando con la mayor cantidad de medios aéreos de los últimos años, gracias a un esquema de licitación conjunta con Río Negro y Neuquén, sumado al aporte del Boeing 737 de Santiago del Estero y aeronaves de Córdoba y Santa Fe. En este sentido, anunció que para el día de mañana se sumarán dos medios aéreos de la República de Chile para reforzar las tareas de ataque directo en los focos activos.

Durante su discurso, Torres puso en valor el orgullo que siente por el trabajo de los brigadistas locales hermanados con el sistema nacional, calificando la labor como un esfuerzo mancomunado en un momento de extrema adversidad. El gobernador remarcó que lo que vio ayer fue a absolutamente todos trabajando en conjunto para contener el fuego, resaltando que la prioridad absoluta es recuperar la normalidad y la paz en la comarca tras enfrentar situaciones críticas donde las llamas llegaron a estar a muy pocos metros de las rutas principales.

E.B.W.