El Gobierno busca determinar el origen de los focos y advierte que se actuará con firmeza ante la intencionalidad

Tras las jornadas críticas de combate, el foco de atención comienza a desplazarse también hacia las causas que originaron los incendios en la Comarca. El gobernador Ignacio Torres fue contundente al señalar que en estos momentos de adversidad muchas veces florece lo peor de las personas, haciendo alusión a la posibilidad de que detrás de los focos exista una cuota de irresponsabilidad o intencionalidad. El mandatario subrayó que el Estado provincial está atento al inicio de las investigaciones, una vez que el fuego permita el peritaje seguro de las áreas afectadas.

En este sentido, Torres destacó que la justicia y las fuerzas de seguridad están trabajando para recolectar información, enfatizando que no se permitirá que situaciones de este tipo queden impunes. La prioridad absoluta en este momento es la paz en esta comarca, pero eso incluye también la tranquilidad de saber que quienes provocan estos daños rindan cuentas, dejando claro que se mantendrá un monitoreo constante sobre cualquier actividad sospechosa en las zonas de riesgo. "Estamos convencidos de que vamos a dar con los responsables y habrá sanciones ejemplares", sentenció.

E.B.W.