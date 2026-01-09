Tradición y fiesta en la meseta: Gualjaina vive el Festival del Jinete

Gualjaina continúa consolidándose como un destino turístico relevante en la provincia de Chubut. Ya presentó oficialmente la grilla 2026 del 4° Festival del Jinete y Folclore, considerado el evento que más crece en la provincia. El encuentro se desarrollará del 14 al 18 de enero de 2026 en el Predio Ferial Municipal y combinará tradición, música, danza, jineteadas y propuestas turísticas de fuerte identidad regional.

El festival contará con decenas de artistas que pasarán por el escenario mayor, ofreciendo danzas, canciones y ritmos populares de amplia convocatoria. Una de las características distintivas del evento es la posibilidad de disfrutar de jineteadas tanto de día como de noche, en un campo especialmente acondicionado, con tribunas y pantallas gigantes distribuidas en todo el predio.

Esta edición sumará además la presentación de la “Canción del Festival”, registrada como el himno oficial de un encuentro que ya se transformó en patagónico y binacional, con la participación de artistas y jinetes de distintos puntos del país y de Chile. Esta impronta fortalece la promoción turística y el desarrollo regional, con impacto directo en atractivos como Piedra Parada.

En paralelo, el enoturismo tendrá un rol destacado durante los cinco días del festival. La bodega local Cielos de Gualjaina abrirá sus puertas con visitas guiadas promocionales al viñedo y la bodega, degustaciones de vinos en ánforas de gres, maridajes regionales y experiencias sensoriales al aire libre, integrando vino, paisaje y cultura.

El evento también incluirá la final del Campeonato Patagónico Binacional de Jinetes, el acto central, desafíos especiales y el tradicional Bingo del domingo, que pondrá en juego 32 millones de pesos en premios, con salidas garantizadas. El crecimiento del festival estará acompañado por coberturas periodísticas de medios regionales, provinciales y nacionales.

Grilla completa del 4° Festival del Jinete y Folclore



Miércoles 14

14.00 Apertura del predio

15.30 Actividades de jineteada

16.50 Presentación Virgen de Luján – Virgen Gaucha

17.00 Apertura Ballet Pampa y Cielo

Desde las 17.10 Campeonato de Jinetes

Artistas destacados: Atilio Payeta, Estilo Campero, Los Cordilleranos, Luna Carpera, Miguel Ibáñez, Banda Paralela

03.00 Cierre con Amistad Campera

Jueves 15

14.00 Apertura

15.30 Jineteada

Desde las 17.00 Campeonato de Jinetes

Artistas de Argentina y Chile: Ángel Vallejos, Emilio Seguel, Gabriela Carel, Del Sur Pal Litoral

03.30 Cierre con La Recopa

Viernes 16

14.00 Apertura

15.30 Jineteada

Desde las 17.00 Campeonato de Jinetes

Artistas: Ecos del Chamamé, Rubén Alejo, Yhosva Montoya, Potencia Sureña

03.40 Cierre con Amor Sureño

Sábado 17

14.00 Apertura

15.30 Actividades

16.30 Desafíos de Jineteada

21.30 Acto Inaugural Oficial

Artistas nacionales: Los Sacheros Santiagueños, Los Reyes del Cuarteto, Tiziano

04.50 Cierre con Marcos Cual

Domingo 18

14.00 Apertura

15.30 Actividades

16.30 Desafíos

21.30 Bingo – $32 millones en premios

22.10 Broche de Jineteada

Artistas: Los Charros del Cholo, Rodrigo Romero

03.30 Cierre con Palan K

R.G.