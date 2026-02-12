15°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 12 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 policiales
12 de Febrero de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Comodoro: La familia de Valeria Schawn insiste y asegura que “no la mató una sola persona”

La hermana de la joven víctima de un femicidio no está conforme con la resolución del caso. Pide que la causa no se cierre y dice que hay indicios que participaron otros en el hecho. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La investigación por la muerte de Valeria Schwab, ocurrida el 14 de enero en los acantilados de la costanera de Comodoro Rivadavia, sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de su hermana Jessica. Si bien el Ministerio Público Fiscal confirmó que el autor del femicidio fue Jonathan Chacano —quien se quitó la vida al día siguiente—, la familia sostiene que existen elementos que indican la posible participación de más personas.

 

“Yo no estoy conforme con esto. Si bien el resultado del ADN salió, estoy segura de que no fue solamente una persona”, afirmó Jessica. Y agregó: “Por todo lo que pasó este mes, por los testimonios y por lo que se vio, pienso firmemente que no fue una sola persona”.

 

La hermana de Valeria puso el foco en registros fílmicos y declaraciones que, según indicó, darían cuenta de la presencia de más de un individuo en la zona. “La Brigada de Investigaciones tiene videos donde se ven dos personas cruzando. También hubo gente que dijo que no había solamente una persona arriba en ese momento”, remarcó.

 

Jessica también reclamó que se amplíen pericias y líneas investigativas. “Me gustaría que se amplíe la zona de rastreo y el tema del celular. En su momento pedí que se solicite un informe a Apple. Seguramente eso ya debe estar por llegar”, señaló, y confirmó que su abogado, Mauro Fonteñes, trabaja en pedidos de ampliación de pruebas.

 

En cuanto al avance de la causa, sostuvo que aún no recibió novedades oficiales. “No se comunicó nadie conmigo hoy. No sé si soy yo la que tiene que llamar o ellos. Mañana seguramente lo haré”, expresó, al tiempo que insistió en que la familia no se quedará con la hipótesis de un único responsable.

 

Finalmente, convocó a la comunidad a una manifestación este viernes a las 20 frente al Ministerio Público Fiscal y a una misa el sábado a las 19. “Vamos a estar para pedir justicia por Valeria y por todas las personas desaparecidas. Porque un asesino anda suelto claramente”, concluyó.

 

Fuente: Radio 3

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Carlos Manuel Rey (Bambi) QEPD
2
 El Bolson: Dictarán cursos gratuitos de Electricista del Automotor y Mecánica de Motos
3
 QEPD: Santos Burgos
4
 Ski Residencial: Casi 50 años de historia apostando al turismo en el centro de Esquel
5
 ¿Homicidio o suicidio? Una nueva pericia forense sacude el caso de Kurt Cobain
1
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
2
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
3
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
4
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
5
 Esquel: Piden responsabilidad con amoladoras y soldadoras ante el riesgo de fuego
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -