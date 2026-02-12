Comodoro: La familia de Valeria Schawn insiste y asegura que “no la mató una sola persona”

La investigación por la muerte de Valeria Schwab, ocurrida el 14 de enero en los acantilados de la costanera de Comodoro Rivadavia, sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de su hermana Jessica. Si bien el Ministerio Público Fiscal confirmó que el autor del femicidio fue Jonathan Chacano —quien se quitó la vida al día siguiente—, la familia sostiene que existen elementos que indican la posible participación de más personas.

“Yo no estoy conforme con esto. Si bien el resultado del ADN salió, estoy segura de que no fue solamente una persona”, afirmó Jessica. Y agregó: “Por todo lo que pasó este mes, por los testimonios y por lo que se vio, pienso firmemente que no fue una sola persona”.

La hermana de Valeria puso el foco en registros fílmicos y declaraciones que, según indicó, darían cuenta de la presencia de más de un individuo en la zona. “La Brigada de Investigaciones tiene videos donde se ven dos personas cruzando. También hubo gente que dijo que no había solamente una persona arriba en ese momento”, remarcó.

Jessica también reclamó que se amplíen pericias y líneas investigativas. “Me gustaría que se amplíe la zona de rastreo y el tema del celular. En su momento pedí que se solicite un informe a Apple. Seguramente eso ya debe estar por llegar”, señaló, y confirmó que su abogado, Mauro Fonteñes, trabaja en pedidos de ampliación de pruebas.

En cuanto al avance de la causa, sostuvo que aún no recibió novedades oficiales. “No se comunicó nadie conmigo hoy. No sé si soy yo la que tiene que llamar o ellos. Mañana seguramente lo haré”, expresó, al tiempo que insistió en que la familia no se quedará con la hipótesis de un único responsable.

Finalmente, convocó a la comunidad a una manifestación este viernes a las 20 frente al Ministerio Público Fiscal y a una misa el sábado a las 19. “Vamos a estar para pedir justicia por Valeria y por todas las personas desaparecidas. Porque un asesino anda suelto claramente”, concluyó.

Fuente: Radio 3