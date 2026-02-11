Caen en Tecka dos delincuentes de Madryn que robaban con inhibidores

En un rápido y eficaz operativo, personal de la Comisaría de Tecka logró detener este lunes a dos hombres oriundos de Puerto Madryn que protagonizaron un intento de hurto agravado. Los sujetos, que poseen frondosos antecedentes penales, habrían aprovechado el movimiento de la Fiesta del Calafate para cometer una serie de ilícitos bajo la modalidad de uso de inhibidores.

El hecho: una denuncia clave

El procedimiento se inició durante la tarde del lunes 10 de febrero, cuando un viajero que se encontraba en la estación de servicio YPF de Tecka alertó a las autoridades. Según denunció el damnificado, le habían sustraído una mochila que contenía efectos personales, elementos tecnológicos y una importante suma de dinero, tanto en moneda nacional como extranjera.

Tras recibir los datos descriptivos, los efectivos policiales dependientes de la Unidad Regional Esquel desplegaron un operativo de búsqueda inmediata. La persecución dio sus frutos minutos después, cuando los sospechosos fueron interceptados mientras intentaban escapar a pie por una zona de chacras cercana a la localidad.

Recupero de elementos y el vínculo con la Fiesta del Calafate

Al momento de la detención, la policía no solo recuperó la mochila del viajero con todas sus pertenencias, sino que también encontró otros objetos de dudosa procedencia. Tras las primeras averiguaciones, se determinó que estos elementos están vinculados a distintos robos denunciados durante el último fin de semana en el marco de la Fiesta del Calafate.

De acuerdo a la investigación liderada por el procurador fiscal Ismael Cerda, los delincuentes habrían utilizado un "modus operandi" similar en todos los casos: el uso de inhibidores de señal para abrir vehículos sin forzar cerraduras, aprovechando el descuido de los asistentes al evento popular.





Situación judicial

Los dos detenidos, cuyas identidades no trascendieron, pero se confirma que tienen un largo historial de delitos contra la propiedad en la costa provincial, fueron trasladados a la Comisaría Primera de Esquel.

Allí permanecen alojados a la espera de la audiencia de control de detención. La causa quedó bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal de Esquel, que continúa con las pericias para devolver los objetos recuperados a sus legítimos dueños.