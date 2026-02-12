El Bolson: Dictarán cursos gratuitos de Electricista del Automotor y Mecánica de Motos

La Municipalidad de El Bolsón, a través de la Secretaría de Producción y Empleo, anunció la apertura de inscripciones para dos nuevos cursos gratuitos de formación profesional: Electricista del Automotor y Mecánica de Motos, en articulación con la Secretaría de Trabajo de Nación y el sindicato SMATA.

La propuesta ofrece formación técnica con certificación oficial de SMATA.

Curso de Electricista del Automotor en El Bolsón

El curso de Electricista del Automotor comenzará el 9 de marzo y tendrá una duración de 3 meses, con un total de 120 horas de cursada.

Días y horarios: lunes y viernes de 9 a 13 horas

Certificación: SMATA

Curso gratuito de Mecánica de Motos

Por su parte, el curso de Mecánica de Motos iniciará el 10 de marzo, también con una duración de 3 meses y 120 horas de formación.

Días y horarios: martes y jueves de 9 a 13 horas

Certificación: SMATA

Cómo inscribirse a los cursos gratuitos

Las inscripciones se realizan exclusivamente a través del Portal Empleo del Gobierno Nacional.

Posteriormente, se realizará la confirmación de vacantes según criterios de priorización: personas desocupadas, con domicilio en El Bolsón, participantes de los programas FOMENTAR y VOLVER AL TRABAJO

Consultas y asistencia

Para quienes necesiten ayuda con la inscripción o más información, pueden comunicarse con la Secretaría de Producción y Empleo:

2944 576023

Oficinas en Galería Paseo de los Pioneros (Onelli 2747 PB)

Atención: lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas

📌 Para más noticias sobre empleo, capacitación y oportunidades en la Comarca Andina, sumate al canal de WhatsApp de Red43.

O.P.