Jueves 12 de Febrero de 2026
12 de Febrero de 2026
El Bolson: Dictarán cursos gratuitos de Electricista del Automotor y Mecánica de Motos

La Secretaría de Producción y Empleo abrió la inscripción a las capacitaciones de Electricista del Automotor y Mecánica de Motos, que comienzan en marzo, tienen una duración de tres meses y otorgan certificación de SMATA. 
La Municipalidad de El Bolsón, a través de la Secretaría de Producción y Empleo, anunció la apertura de inscripciones para dos nuevos cursos gratuitos de formación profesional: Electricista del Automotor y Mecánica de Motos, en articulación con la Secretaría de Trabajo de Nación y el sindicato SMATA.

 

La propuesta ofrece formación técnica con certificación oficial de SMATA.

 

Curso de Electricista del Automotor en El Bolsón

 

El curso de Electricista del Automotor comenzará el 9 de marzo y tendrá una duración de 3 meses, con un total de 120 horas de cursada.

 

  • Días y horarios: lunes y viernes de 9 a 13 horas
  • Certificación: SMATA

 

Curso gratuito de Mecánica de Motos

 

Por su parte, el curso de Mecánica de Motos iniciará el 10 de marzo, también con una duración de 3 meses y 120 horas de formación.

 

  • Días y horarios: martes y jueves de 9 a 13 horas
  • Certificación: SMATA

Cómo inscribirse a los cursos gratuitos

 

Las inscripciones se realizan exclusivamente a través del Portal Empleo del Gobierno Nacional.

 

 

Posteriormente, se realizará la confirmación de vacantes según criterios de priorización: personas desocupadas, con domicilio en El Bolsón, participantes de los programas FOMENTAR y VOLVER AL TRABAJO

 

Consultas y asistencia

 

Para quienes necesiten ayuda con la inscripción o más información, pueden comunicarse con la Secretaría de Producción y Empleo:

 

  • 2944 576023
  • Oficinas en Galería Paseo de los Pioneros (Onelli 2747 PB)
  • Atención: lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas

 

Para más noticias sobre empleo, capacitación y oportunidades en la Comarca Andina, sumate al canal de WhatsApp de Red43.

 

 

 

