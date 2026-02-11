Ski Residencial: Casi 50 años de historia apostando al turismo en el centro de Esquel

Con casi 50 años de trayectoria en la ciudad, el Ski Residencial no es ajeno a la compleja realidad que atraviesa el turismo cordillerano este verano. En un balance honesto sobre el presente del sector, su referente administrativa, Natalia, describió un escenario de contrastes frente a años anteriores y detalló las herramientas con las que buscan captar visitantes.

El impacto de la crisis y los incendios

Históricamente, el hotel —ubicado en pleno centro y con capacidad de 32 habitaciones— recibía al turista que llegaba "sobre la marcha" buscando alojamiento. Sin embargo, este año la dinámica cambió drásticamente. "Siempre nos caracterizamos porque la gente llegaba y nos encontraba; este año no. Con el tema del incendio y la economía del país, no tuvimos esa llegada", explicó Natalia.

Las cifras reflejan el impacto: mientras que en veranos anteriores el establecimiento alcanzaba un 80% o 90% de ocupación, esta temporada los números oscilaron apenas entre un 20% y 30%.

Estrategias para el Carnaval: 3x2 y descuentos

Ante esta situación, el hotel decidió adherirse a la propuesta de la Secretaría de Turismo local para el fin de semana de Carnaval: los pasajeros que se alojen tres noches pagarán solo dos. "Estamos súper contentos por esa ayuda que tuvimos de Turismo", señaló Natalia, remarcando que todavía hay disponibilidad para quienes deseen aprovechar el beneficio.

Además, el Ski Residencial ofrece un 10% de descuento adicional para pagos en efectivo o transferencia, buscando aliviar el bolsillo del viajero.

Trayectoria y servicio personalizado

Operando desde 1975, el Ski Residencial es un emblema de la hotelería local que hoy apuesta a la capacitación de su personal y al uso intensivo de redes sociales para mostrar los atractivos de la zona. Entre sus ventajas competitivas, Natalia destacó la cochera propia (un servicio muy demandado por quienes viajan en vehículo), además de contar con restaurante y confitería en el mismo edificio.

"Estamos metiéndole pila a todo", concluyó Natalia, quien hoy encabeza la gestión administrativa de esta empresa familiar que busca, a través de promociones y un trato cercano, volver a llenar sus plazas en el corazón de Esquel.





