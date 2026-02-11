¿Homicidio o suicidio? Una nueva pericia forense sacude el caso de Kurt Cobain

El 5 de abril de 1994 el mundo de la música se detuvo ante la noticia del suicidio de Kurt Cobain. Durante décadas, la versión oficial de una herida de escopeta autoinfligida fue la verdad jurídica. Sin embargo, una reciente investigación forense extraoficial, liderada por el especialista Brian Burnett y la investigadora Michelle Wilkins, plantea una hipótesis que podría cambiar la historia: “Parece que alguien montó una película”, afirmaron.

Las anomalías en la autopsia: ¿Murió antes del disparo?

El informe, aceptado para su publicación en el International Journal of Forensic Science, sugiere que Cobain no murió instantáneamente por el impacto de bala. Los científicos hallaron evidencias de necrosis cerebral y hepática, daños orgánicos que ocurren por falta de oxígeno durante una sobredosis, pero no en una muerte inmediata por arma de fuego.

"Hay cosas en la autopsia que te hacen pensar: 'esta persona no murió muy rápidamente de un disparo'", explicó Wilkins. Según el equipo, los hallazgos (como fluido en los pulmones y hemorragias oculares) son típicos de una sobredosis de heroína, lo que sugiere que el músico pudo haber sido incapacitado con la droga antes de que uno o más asaltantes le dispararan.

Una escena "demasiado limpia"

La investigación pone la lupa sobre la disposición de los objetos en la casa de Seattle. Los puntos más llamativos incluyen:

El kit de heroína: Las agujas estaban tapadas y todo el equipo ordenado. "Se supone que debemos creer que guardó todo después de inyectarse tres veces mientras se moría", ironizó la investigadora.

La falta de sangre: La mano de Cobain, que supuestamente sostenía el cañón del arma, estaba inusualmente limpia. En un suicidio con escopeta, la escena suele ser brutal y llena de salpicaduras.

La posición del casquillo: Se encontró en una dirección opuesta a la que debería haber salido expulsado, y según las pruebas del equipo, si la mano de Kurt estaba en el arma, el casquillo ni siquiera debería haber sido eyectado.

La nota y las líneas finales

Otro eje central es la famosa nota de despedida. El equipo sostiene que la parte superior, escrita por Cobain, habla meramente de su deseo de dejar la banda y la industria musical. Sin embargo, las últimas cuatro líneas —las que mencionan directamente el suicidio— presentan una caligrafía notablemente diferente, sugiriendo que fueron agregadas por un tercero para cerrar la "película".

Postura oficial: Caso cerrado

Pese a que los científicos solicitaron la reapertura del caso basándose en estas nuevas evidencias físicas, las autoridades de Seattle mantienen su postura. Tanto la Oficina del Médico Forense como el Departamento de Policía reafirmaron que no han visto pruebas que justifiquen cambiar la carátula de suicidio.

"No decimos que arresten a alguien mañana, simplemente pedimos transparencia. Si estamos equivocados, demuéstrennoslo", concluyó Wilkins, dejando abierta una herida que la música no ha podido cerrar en tres décadas.