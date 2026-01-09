29°
Viernes 09 de Enero de 2026
09 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

El colmo: agredieron con un cuchillo a un brigadista por pedir que apagaran una fogata

Los turistas se encontraban en un camping patagónico cuando reaccionaron en forma violenta. El hecho se produjo cuando los incendios siguen imparables en toda la zona. 
Un grave hecho de violencia se registró en la zona de El Manso, sobre la Ruta Provincial 83, kilómetro 22, donde un brigadista del SPLIF fue agredido físicamente y herido con un arma blanca luego de pedir que se apagara un fuego encendido en un camping del sector, en el marco de las restricciones vigentes por el riesgo de incendios forestales en la región. El hecho ocurrió cuando el trabajador regresaba de cumplir funciones y sufrió una lesión en un dedo. La familia denunció amenazas previas y posteriores al episodio.

 

Según el testimonio brindado por la esposa del trabajador, el episodio tuvo su origen el martes, cuando turistas alertaron sobre un fuego de gran magnitud encendido en un camping cercano. "Sabemos que su marido trabaja en el SPLIF y sabemos que no se puede hacer fuego", le manifestaron, visiblemente preocupados.

 

Aunque se encontraba de franco, el brigadista dio aviso a un compañero que estaba de guardia, quien se acercó al lugar y pidió de manera respetuosa que apagaran el fuego. Esta situación habría generado el enojo del propietario del camping, quien, de acuerdo a la denuncia, reaccionó de forma agresiva.

 

La situación escaló este miércoles, cuando el brigadista regresaba de cumplir funciones y llegó con el móvil oficial hasta la tranquera de la subcentral. Allí, según relataron, el hombre lo estaba esperando armado con un cuchillo.

 

"De la nada lo quiso apuñalar, le pegó trompadas y le cortó el dedo", señaló la mujer, detallando que su esposo vestía el uniforme del SPLIF al momento del ataque. Aparentemente, el agresor sería el propietario del camping.

 

Además, la familia aseguró haber recibido amenazas posteriores, tanto de manera presencial como telefónica. "Estamos todos amenazados, nos dijo que lo iba a volver a agarrar", afirmó la esposa del brigadista a Noticias de El Bolsón.

 

La denuncia fue radicada en la comisaría correspondiente, y la familia expresó su preocupación por la falta de conciencia de algunos pobladores. "Lamentablemente hay gente que todavía no entiende que no se puede hacer fuego", remarcó la mujer, quien también denunció insultos y hostigamiento tras haber difundido mensajes de prevención en redes sociales.

 

 

 

