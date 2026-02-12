Caso Walter Pardo: El jurado popular delibera el veredicto final

l destino procesal de Rodrigo Sánchez está ahora en manos de doce ciudadanos. Luego de un intenso desfile de peritos y testigos, el juicio por la muerte de Walter Arturo Pardo, ocurrida la madrugada del 16 de septiembre de 2024, ha llegado a la instancia de deliberación. Esta tarde se conocerá si el imputado es considerado culpable o si, por el contrario, su acción queda amparada bajo la figura de la defensa propia.

Tres versiones de una misma madrugada

Los alegatos de clausura dejaron expuestas tres interpretaciones drásticamente distintas sobre lo sucedido en la vivienda de la familia Pardo. El escenario no es sencillo para el jurado, ya que las partes han puesto el foco en la proporcionalidad y la intención de los actos.

La Querella (Homicidio Simple): Para la representación de la familia de la víctima, no hubo atenuantes. Sostienen que el estado de ebriedad de Pardo (2.07 g/l) lo convertía en una figura que no representaba una amenaza real y que Sánchez tuvo una intención directa de matar, por lo que solicitan la pena máxima por homicidio simple.

La Defensa (Absolución): El abogado defensor planteó que Sánchez fue una víctima de las circunstancias. Argumentó que ante un hombre "sacado" que ya había lesionado al imputado con una madera, no existió otra alternativa que la defensa armada. Solicitan el veredicto de "no culpable".

La Fiscalía (Postura Intermedia): El Ministerio Público Fiscal optó por un análisis técnico basado en el Artículo 35 del Código Penal: homicidio con exceso en la legítima defensa.

El análisis de la Fiscalía: ¿Hubo reacción desmedida?

La fiscalía reconoció que existió una agresión real e ilegítima por parte de Pardo hacia Sánchez y su pareja, acreditando que la víctima estaba armada con un cuchillo y golpeó al acusado en la cabeza. Sin embargo, el punto de quiebre para el Ministerio Público reside en el medio empleado para repeler el ataque.

Según el alegato fiscal, aunque Sánchez tenía derecho a defenderse, asestar una puñalada en el tórax fue una medida desproporcionada. "El haber utilizado un cuchillo implica un exceso", afirmaron, sugiriendo que el acusado pudo haber utilizado un golpe de puño o un elemento menos letal para frenar la agresión.

Horas decisivas

El barrio Alborada y la comunidad de Esquel aguardan con expectativa el pronunciamiento del jurado popular. La decisión no solo determinará la libertad o condena de Rodrigo Sánchez, sino que sentará un precedente sobre los límites de la legítima defensa en situaciones de extrema violencia doméstica y consumo de alcohol.

Se espera que el veredicto sea anunciado oficialmente en las últimas horas de este jueves.