El titular de la ARECH denunció que la Flota Amarilla adeuda $1.200 millones a la Provincia

El conflicto entre el Gobierno Provincial y el sector pesquero sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de Pablo Asnaghi, titular de la Agencia de Recaudación de Chubut (ARECH). El funcionario reveló cifras contundentes sobre la morosidad del sector y cuestionó la legitimidad de las recientes protestas de la denominada Flota Amarilla.

Una deuda millonaria

Asnaghi confirmó que la Flota Amarilla mantiene una deuda con el Estado provincial que asciende a los 1.200 millones de pesos. Según el funcionario, existe una contradicción entre la rentabilidad del sector y su cumplimiento fiscal: "La protesta comenzó cuando llegó el momento del pago", disparó, sugiriendo que las movilizaciones son una respuesta a la presión recaudatoria del Ejecutivo.

El titular de la ARECH detalló el esquema de cobro por la extracción de recursos marítimos, explicando que el canon atravesó correcciones necesarias. "Pasó de 1.800 a 3.000 pesos, lo que representa unos 60 pesos por kilo de recurso extraído. De eso, el Gobierno Provincial solo percibe un 2%", precisó Asnaghi, calificando ese porcentaje como "casi irrisorio" frente a los costos que debe afrontar el Estado en seguridad, educación y salud.

A pesar de las críticas del sector, el funcionario recordó que, por mandato del Gobernador, se mantuvieron canales de diálogo: "Hablamos con las partes y acordamos un 2% para la Provincia en los meses de enero, febrero y marzo".

Para el titular de la agencia recaudadora, la resistencia de la Flota Amarilla trasciende lo económico. "Hay una evidente animosidad frente al Gobierno", sostuvo, enmarcando el conflicto en una puja política y sectorial.

Asnaghi concluyó remarcando la necesidad de una "recaudación inteligente" sobre regalías, sellos, Ingresos Brutos y cánones pesqueros, con el fin de fortalecer los recursos genuinos de una provincia que garantiza servicios esenciales para toda la comunidad.







M.G