Chubut consolida el modelo de co-administración en el Área Natural Protegida Punta Loma

El Gobierno del Chubut, bajo la gestión del gobernador Ignacio Torres, ha logrado afianzar un esquema de gestión compartida en el Área Natural Protegida Punta Loma que marca un hito en la conservación y el desarrollo turístico de la región. A través de una alianza estratégica entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y el Ente Mixto de Promoción Turística de Puerto Madryn, se ha implementado un modelo de co-administración que permite optimizar los recursos y elevar los estándares de servicios. En un reciente encuentro entre el ministro Diego Lapenna y el intendente Gustavo Sastre, se analizaron los resultados de este primer año de trabajo operativo, destacando que la puesta en marcha del sistema de cobro de acceso ha permitido generar fondos genuinos destinados exclusivamente a la mejora sostenida de la reserva.

Durante el último ciclo, la inversión de estos recursos se tradujo en avances tangibles como la incorporación de conectividad a internet para optimizar las operaciones y la experiencia del visitante, además del reequipamiento del sector de miradores y servicios. Durante la temporada de cruceros, el esquema demostró su eficiencia mediante el refuerzo de personal para la limpieza, el ordenamiento del estacionamiento y una mayor agilidad en la cobranza para reducir tiempos de espera. Asimismo, se priorizó el bienestar de los trabajadores con el equipamiento de las viviendas de guardafaunas, la entrega de uniformes y la instalación de cámaras de seguridad para fortalecer la vigilancia operativa en todo el predio.

De cara al 2026, las autoridades han proyectado un ambicioso plan de obras que transformará la fisonomía de Punta Loma. El foco principal estará puesto en la reconstrucción y remodelación total del mirador principal, una estructura clave que será modernizada para garantizar la seguridad y potenciar el valor escénico del área. Esta intervención forma parte de una reestructuración integral que incluirá la creación de senderos peatonales y bicisendas, una nueva casilla de control, la ampliación de los baños públicos y mejoras sustanciales en las vías de circulación interna.

Finalmente, la agenda de gestión incorpora una mirada ambiental profunda con el inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica de las Actividades Turísticas Náuticas y Subacuáticas en el Golfo Nuevo. Este estudio técnico, que tendrá una duración de diez meses y contará con la participación de municipios, científicos y empresas del sector, busca ordenar el desarrollo turístico protegiendo el ecosistema marino. De esta manera, la provincia no solo busca mejorar la infraestructura para el visitante, sino también asegurar la sostenibilidad a largo plazo de uno de los patrimonios naturales más valiosos de Chubut.

