Detuvieron al acusado de lanzar una bomba molotov durante las protestas en el Congreso

La Policía Federal Argentina concretó la detención de un hombre señalado como el autor del lanzamiento de artefactos explosivos contra las fuerzas de seguridad durante los recientes disturbios en las inmediaciones del Congreso de la Nación. El operativo se realizó este domingo en el territorio bonaerense luego de una investigación que permitió localizar al sospechoso, a quien las autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional identificaron como Militon I. Tolomeo.

El arresto se produjo en la vía pública como resultado de una orden emitida por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas número seis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para dar con su paradero, los investigadores realizaron un minucioso análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad y grabaciones particulares obtenidas el día de la manifestación contra la reforma laboral, donde se lo observa manipulando y arrojando bombas de fabricación casera hacia el personal policial.

Luego de la captura, los efectivos procedieron a allanar la vivienda del acusado. En el lugar se encontraron elementos de suma relevancia para la causa, incluyendo la ropa que habría utilizado en la jornada del ataque, bidones con restos de combustible, guantes de protección térmica y diversos dispositivos electrónicos. Asimismo, los agentes incautaron material de propaganda y documentación vinculada a agrupaciones de tendencia anarquista.

Desde la cartera de seguridad informaron que el imputado quedó a disposición de la justicia bajo cargos relacionados con la violencia ejercida en el marco de las protestas legislativas. El caso continúa bajo investigación para determinar si existen otros implicados en la organización de los incidentes que empañaron el debate parlamentario hace pocos días.

E.B.W.