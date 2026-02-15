Avanzan las obras en la Plaza del Cielo: llegaron los juegos!

La transformación de la Plaza del Cielo ha dado un paso decisivo esta semana con el arribo de los camiones que transportaron el nuevo equipamiento recreativo. Carolina Lemir, Directora de Espacios Verdes de la Municipalidad de Esquel, explicó que el operativo logístico implicó un traslado de dos días y medio para que las estructuras finalmente llegaran a destino. "Ya están acá, ya se están bajando con la grúa y empieza todo el proceso de ensamblado de los juegos", señaló la funcionaria mientras supervisaba las maniobras iniciales en el sector de las plateas. Este montaje técnico es el preludio de una serie de intervenciones que incluyen las fijaciones de seguridad, la colocación de los pisos de goma antigolpes y los acabados finales de pintura en las uniones.

El proyecto de remodelación, que se viene ejecutando de forma sostenida, incluyó recientemente el trabajo por tramos en los cableados internos. A pesar de la llegada de los juegos, el cronograma de obra todavía contempla hitos importantes para que el espacio quede totalmente funcional. "Falta todavía terminar de colocar las luminarias, también los reflectores, plantación nos falta en varios canteros, también la cartelería, que ya está hecha", detalló Lemir, haciendo hincapié en que la señalética es fundamental dado el perfil astronómico del lugar. Según la directora, el objetivo es que la plaza no sea solo un espacio de esparcimiento, sino también un centro educativo donde los conceptos científicos estén al alcance de todos los visitantes.

La actividad en el predio no se detiene, incluso durante las jornadas de descanso o feriados, bajo la mirada atenta de un equipo interdisciplinario que incluye al Intendente, arquitectos y personal de Obras Públicas. Respecto al cuidado de las nuevas instalaciones, la funcionaria llevó tranquilidad a los vecinos al confirmar que el control policial está coordinado y que el sitio contará con cámaras de monitoreo y la presencia de un placero. "Es re importante que la población pueda vislumbrar el impacto que pueden tener para las infancias tener esta calidad de juegos en la ciudad, y que se apropien de este espacio público", expresó con entusiasmo al ver la curiosidad de los niños que ya se acercan a observar el avance. La meta final está fijada para la tarde del 25 de febrero, fecha en la que se realizará la inauguración oficial en coincidencia con el aniversario de Esquel.

E.B.W.