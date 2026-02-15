El arte del encuentro: maridaje de altura en Viñas del Nant y Fall

El concepto de maridaje tiene su origen en una palabra francesa que significa matrimonio, y al igual que en una buena unión, el objetivo es que dos elementos distintos se complementen en perfecta armonía. No se trata simplemente de comer y beber al mismo tiempo, sino de alcanzar el arte de combinar dos exquisiteces para que, al encontrarse en el paladar, sus aromas y sabores se potencien de forma exponencial. Para quienes se encuentran este fin de semana en la zona de Trevelin o Esquel, hoy surge la oportunidad ideal de vivenciar este concepto de manera práctica y guiada.

La propuesta consiste en un encuentro diseñado meticulosamente donde los vinos de Viñas del Nant y Fall dialogan con las famosas tartas de la Casa de Té Nain Maggy. Esta experiencia no es azarosa, ya que cuenta con la participación de expertos que han preparado cada detalle de la puesta en escena. Durante la velada, los asistentes recibirán una explicación clara sobre los pasos a seguir para degustar correctamente, permitiendo que incluso los principiantes aprendan a identificar cómo una bebida puede transformar la percepción de un bocado dulce o salado.

En el marco de este fin de semana de carnaval, la invitación apuesta por una versión sofisticada de la celebración, transformando el atardecer en un escenario de aprendizaje sensorial. El evento, que tiene un valor de $25.000, invita a descubrir qué sucede cuando la técnica y el placer se encuentran en un entorno natural privilegiado. La cita comienza puntualmente a las 19:00 horas y promete ser el momento justo para entender, por fin, por qué el maridaje es mucho más que una simple combinación.

Para quienes deseen asegurar su lugar en esta puesta en escena gastronómica, la organización recibe consultas y reservas a través del número 2945698024. Es una invitación abierta a dejarse sorprender por la magia de este "matrimonio" de sabores locales.

