Viernes 13 de Febrero de 2026
13 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Dos potencias se juntan

El Club Andino y Pablo Nahuelquir trabajarán en conjunto para el Desafío Capri
Pablo Nahuelquir siempre está un paso adelante. Es visionario y sabe que el Desafío Capri es la carrera que mayor convocatoria tiene en esto de pruebas de montaña.

 

El Club Andino Esquel tiene una estructura que cuesta sostener, pero también con el tiempo se dieron cuenta que solos no llegan a buen puerto. Y encima en el invierno pasado la nieve brilló por su ausencia.

 

El armado del muro de Palestra fue un gran acierto por parte de Club Andino, pero falta más.

 

Es que un club dedicado históricamente a la montaña tuvo que “aggionarse” y encontró en Pablo Nahuelquir su ladero ideal.

 

El próximo 16 de mayo se llevará a cabo una nueva edición del Desafío Capri, será la edición N° 13, competencia que al día de hoy ya tiene un número cercano a los 500 corredores anotados y sigue en alza.

 

En las ultimas horas hubo una reunión que vale la pena destacar. De un lado estaba el presidente del Club Andino Esquel Ricardo Bestene, junto a él, la secretaria Claudia Ferretti.

 

Del otro lado de la mesa Pablo Nahuelquir y su proyecto del Desafío Capri.

 

Se pusieron de acuerdo en muchas cosas. En principio, trabajar juntos para el desarrollo del Desafío Capri (aunque en carpeta aparecen otros proyectos, hoy bajo siete llaves).

 

La idea desarrollar todo lo que tiene que ver con la entrega de kits y armado de distintos stands dentro del edificio ubicado en avenida Ameghino, remarcando también que el Club Andino cuenta, en su sede, con alojamiento y quincho para la recepción de algunos competidores.

 

Ni que hablar del refugio de montaña, un edificio que da envidia, pero su uso quedará para más adelante.

 

Claro que la noticia de hoy es la siguiente; a partir de ahora trabajarán juntos el Club Andino y Pablo Nahuelquir, como dos potencias que son.

 

