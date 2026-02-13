17°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 13 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 deportes DeportesClub Social y Deportivo Lala Gymmundialito de fútbol femenino
13 de Febrero de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Lala Gym jugará el Mundialito de Fútbol Infantil Femenino en General Roca

Presentará cuatro categorías. Compromiso a pleno por parte de una institución que promueve el deporte para todos y todas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En Lala Gym nunca se descansa. Siempre hay objetivos por cumplir y desde los inicios se mantiene firme la premisa que todos y todas tienen derecho a practicar deportes, sin importa su condición física y, sobre todo, su situación económica.

 

En Lala Gym juegan todos, como tiene que ser. Y en las próximas horas se producirá un hecho que quedará en el recuerdo de todas las pequeñas. Que jamás se lo van a olvidar. Con cuatro categorías Lala Gym participará desde este sábado en el Mundialito de Futbol Femenino que en General Roca, provincia de Rio Negro.

 

 

Lala Gym lo hará con las categorías Sub10, Sub12, Sub14 y Sub16, cuyo torneo arrancará mañana y se extenderá hasta el martes 17 de febrero.

 

La familia Rosinegra ha hecho un esfuerzo enorme para que las peques vivan esta increíble experiencia, claro que además en sus redes sociales destacaron lo siguiente:

 

“Después de casi dos meses de preparación nuestras pequeñas deportistas parten a vivir esta gran experiencia deportiva.

 

Agradecemos a todos aquellos que hicieron posible concretar este desafío. A la subsecretaría de deportes de Esquel por permitirnos trabajar en las instalaciones de la municipalidad.

 

 

A nuestros profes que trabajaron arduamente no solo desde lo formativo si no también gestando actividades para que se concrete la recaudación de fondos.

 

A familiares y amigos fieles compradores de rifas y alimentos.

 

A aquellos amigos y sponsor que colaboraron con donaciones, con aportes. Ellos que están durante todo el año apoyando las actividades del club, infinitas gracias a Esquel Diagnóstico; YPF Best & Best; Tienda Stylo Esquel, CM Indumentaria, Pastas Don Simón, Distribuidora Nahuelpan, Agua Mineral Las Margaritas, Sakura accesorios, Antonella Hernández Diseños y, sobre todo, a Chubut Deportes por las gestiones.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Golpe millonario en El Bolsón: Se llevaron más de $6,5 millones y dólares de una camioneta en plena Ruta 40
2
 Margarita Maglioni QEPD
3
 “Me llevo conmigo a mis dos angelitos” escribió el hombre que les disparó a sus hijos y se suicidó por una infidelidad
4
 QEPD: Isabel Norma Parra de Gerosa (Betty)
5
 Tras su accidente, suspendieron al piloto esquelense Lautaro Berot
1
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
2
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
3
 Nieve de verano en el Cerro 21
4
 Toky, el dogo argentino que hizo historia en Nueva York al coronarse en el Westminster Kennel Club
5
 Se incendió el despacho de una legisladora por Chubut en el Senado
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -