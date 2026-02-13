Lala Gym jugará el Mundialito de Fútbol Infantil Femenino en General Roca

En Lala Gym nunca se descansa. Siempre hay objetivos por cumplir y desde los inicios se mantiene firme la premisa que todos y todas tienen derecho a practicar deportes, sin importa su condición física y, sobre todo, su situación económica.

En Lala Gym juegan todos, como tiene que ser. Y en las próximas horas se producirá un hecho que quedará en el recuerdo de todas las pequeñas. Que jamás se lo van a olvidar. Con cuatro categorías Lala Gym participará desde este sábado en el Mundialito de Futbol Femenino que en General Roca, provincia de Rio Negro.

Lala Gym lo hará con las categorías Sub10, Sub12, Sub14 y Sub16, cuyo torneo arrancará mañana y se extenderá hasta el martes 17 de febrero.

La familia Rosinegra ha hecho un esfuerzo enorme para que las peques vivan esta increíble experiencia, claro que además en sus redes sociales destacaron lo siguiente:

“Después de casi dos meses de preparación nuestras pequeñas deportistas parten a vivir esta gran experiencia deportiva.

Agradecemos a todos aquellos que hicieron posible concretar este desafío. A la subsecretaría de deportes de Esquel por permitirnos trabajar en las instalaciones de la municipalidad.

A nuestros profes que trabajaron arduamente no solo desde lo formativo si no también gestando actividades para que se concrete la recaudación de fondos.

A familiares y amigos fieles compradores de rifas y alimentos.

A aquellos amigos y sponsor que colaboraron con donaciones, con aportes. Ellos que están durante todo el año apoyando las actividades del club, infinitas gracias a Esquel Diagnóstico; YPF Best & Best; Tienda Stylo Esquel, CM Indumentaria, Pastas Don Simón, Distribuidora Nahuelpan, Agua Mineral Las Margaritas, Sakura accesorios, Antonella Hernández Diseños y, sobre todo, a Chubut Deportes por las gestiones.