La delegada zonal María de las Nieves González expuso en “Sembrando Esperanza” en Lago Puelo

Tal como estaba previsto en el programa oficial, la delegada zonal de la Sede Esquel de la UNPSJB, abogada María de las Nieves González, participó como disertante en el encuentro de capacitación sobre cannabis “Sembrando Esperanza”, desarrollado el fin de semana en Lago Puelo.

La propuesta, organizada por el Consejo Consultivo Cannábico junto a la División de Cáñamo Industrial y Cannabis Medicinal, se consolidó como un espacio de formación que articula ciencia, derechos y salud convocando a profesionales y referentes territoriales para abordar la temática desde una perspectiva integral y basada en conocimientos actualizados.

La actividad se llevó adelante en el Camping Huella Andina, con cupos completos, y reunió a la comunidad en dos jornadas de intercambio y reflexión sobre el marco legal, los derechos, la producción, la nutrición, la salud y los usos terapéuticos del cannabis.

Durante la jornada del domingo, la delegada González expuso sobre prohibicionismo y derechos, aportando un análisis jurídico que permitió contextualizar el debate en torno al cannabis en Argentina y en la provincia del Chubut. Su intervención destacó la importancia del acceso a información confiable 📖, del conocimiento técnico y jurídico en la materia, y del rol de las instituciones en la promoción de derechos y en la construcción de políticas públicas con sustento académico.

Posteriormente, participó de un conversatorio jurídico junto al Dr. Paiva del Pino, generando un espacio de diálogo directo con el público, donde se profundizaron consultas vinculadas al marco normativo vigente y a los desafíos actuales en materia de regulación .

El encuentro contó además con la participación de profesionales de la salud, la agronomía y el derecho, entre ellos el Dr. Vicente Masaglia, especialista en terapéutica cannábica, quien expuso sobre los usos medicinales del cannabis desde un enfoque basado en evidencia científica.

“Sembrando Esperanza” se posiciona así como un ámbito clave para fortalecer saberes, promover prácticas responsables y consolidar una mirada interdisciplinaria sobre una temática de creciente relevancia social, sanitaria y jurídicial.