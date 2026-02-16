21°
Lunes 16 de Febrero de 2026
sociedad
Federico Quilodrán y David Rojas proponen un encuentro folclórico y familiar

Este viernes, compartirán las obras que llevaron a Cosquín, a La Borde y muchas sorpresas, en Los Carreros.
Luego de suspender el evento programado para el pasado viernes 9 de enero en el restaurante Los Carreros, Federico Quilodrán y David Rojas cumplen lo prometido este viernes 20 de febrero.

 

Los jóvenes músicos dijeron presente en los festivales nacionales de Cosquín y La Borde, un paso enorme en sus trayectorias artísticas.

 

La experiencia, fue anticipada en Red43: "Nos gustan las devoluciones que tan los jurados", explicó Quilodrán, quien ya ha participado en certámenes anteriores: "lo principal, dar el mensaje, a lo que a mí me moviliza es eso, dar el mensaje y contar que acá también tenemos música y grandes referentes también que han dejado muchas letras".

 

Quilodrán participa como solista vocal y Rojas, como solista en charango: "Llevo distintos géneros, cuecas y chacareras, todo por esa rama, un poquito más tradicional también. Y también llevo temas patagónicos, que los pude reversionar en el charango, porque no hay en el charango temas patagónicos, entonces tuve que buscar la vuelta".

 

Con la producción de Kabir Producciones, los artistas traen su experiencia a la ciudad nuevamente, en el escenario de Los Carreros este viernes a las 21 horas con invitados especiales y familiares: Pancho Quilodrtán y Victor Rojas, entre otras sorpresas de su repertorio propio, popular, peñero y familiar.

 

SL

 

