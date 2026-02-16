27°
Exitoso rescate a dos turistas perdidos en Lago Puelo

El operativo duró horas, con trabajo de drones y por tierra, durante la medianoche. Los detalles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Dos turistas provenientes de Buenos Aires fueron rescatados durante la madrugada del domingo en el Cerro Currumahuida, en la localidad de Lago Puelo.

 

Se habían extraviado mientras recorrían la zona, según reportó el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo.

 

El operativo de búsqueda y rescate comenzó a las 0:40 del domingo, cuando se reportó que un hombre y una mujer no habían regresado de su salida a la montaña.

 

El rastrillaje se extendió durante varias horas en plena madrugada. Según el informe, el contacto con los turistas se logró a las 3:35, tras un intenso trabajo en terreno.

 

Se utilizó el dron del Área Técnica de la Brigada de Incendios de Las Golondrinas, recurso que resultó determinante en el desarrollo del operativo.

 

El parte del cuartel detalla que a las 6:35 ambos turistas alcanzaron el móvil de rescate, en buen estado de salud, y fueron acompañados de regreso de manera segura.

 

Desde la institución también resaltaron el aporte tecnológico de DJI Global y HDT New Force, cuyos equiposs, según indicaron en el comunicado, ayudan a optimizar este tipo de intervenciones.

 

SL

 

