Con turismo habilitado, continúa el combate al fuego en PNLA

Mientras continúa el operativo para combatir el incendio forestal que ya afectó aproximadamente 16 mil hectáreas, el Parque Nacional Los Alerces mantiene habilitada la actividad turística en los sectores autorizados, según el parte oficial emitido este lunes desde Villa Futalaufquen.

Desde el Comando Unificado informaron que el esquema de trabajo actual se centra en la supresión de puntos calientes detectados mediante sobrevuelos de reconocimiento e imágenes térmicas obtenidas con drones.

La estrategia integral de combate se implementa desde el pasado 5 de enero, a partir de un trabajo conjunto entre la Administración de Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Gobierno de la Provincia del Chubut.

Durante el fin de semana se registró un incremento en la circulación vehicular sobre la Ruta Provincial 71, entre Portada Centro y Portada Norte, con una importante afluencia de visitantes recorriendo los espacios habilitados para uso diurno y los distintos servicios de alojamiento y gastronómicos del parque.

Se pide respetar los límites de velocidad máxima y mantener una conducción atenta, especialmente en sectores sinuosos y de cornisa, para facilitar la prioridad de paso de la flota operativa.

Los caminos internos y accesos secundarios a poblaciones y sitios recreativos se mantienen en condiciones con maquinaria vial.