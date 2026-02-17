Esquel celebró una multitudinaria cuarta jornada de la Expo Verano 2026

El evento contó además con el tradicional paseo de artesanos, manualeros, productores, gastronómicos y cerveceros, quienes ofrecieron sus productos a vecinos y visitantes que se acercaron a disfrutar este lunes.

Sobre el escenario se presentaron Kelenken, Murga La Convenida, Murga Bailó La Pena, Grupo Ilusión, Incógnitos, Oktubre, Fuego Danzas Andinas y Alta Base, en una grilla variada que reflejó la diversidad cultural de la ciudad. El cierre estuvo a cargo de Miguel Ibáñez, quien coronó la noche con un show que hizo cantar y bailar al público presente.

Desde la organización municipal, se destacó la gran convocatoria y el acompañamiento de la comunidad en cada una de las jornadas.

La Expo Verano 2026 continuará este martes desde las 18 horas con su última jornada. En el escenario principal se presentarán Entrecerros, Circo Silvestre, La Faraona, Bachata Buenos Aires, Eduardo Paillacán, Purrum Piuke y Rienda Suelta, con el gran cierre a puro rock a cargo de Anónimos.

De esta manera, la Municipalidad invita a vecinos a sumarse a esta última noche de celebración, acompañando a los artistas y apoyando a los emprendedores locales en el marco de los 120 años de Esquel.



