15°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 17 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Expo Verano 2026
17 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel celebró una multitudinaria cuarta jornada de la Expo Verano 2026

En el marco de los 120 años de la ciudad, se llevó adelante la cuarta jornada de la Expo Verano Esquel 2026, con un Gimnasio Municipal colmado de público que acompañó una nueva noche de cultura y producción local
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El evento contó además con el tradicional paseo de artesanos, manualeros, productores, gastronómicos y cerveceros, quienes ofrecieron sus productos a vecinos y visitantes que se acercaron a disfrutar este lunes.

 

Sobre el escenario se presentaron Kelenken, Murga La Convenida, Murga Bailó La Pena, Grupo Ilusión, Incógnitos, Oktubre, Fuego Danzas Andinas y Alta Base, en una grilla variada que reflejó la diversidad cultural de la ciudad. El cierre estuvo a cargo de Miguel Ibáñez, quien coronó la noche con un show que hizo cantar y bailar al público presente.

 

Desde la organización municipal, se destacó  la gran convocatoria y el acompañamiento de la comunidad en cada una de las jornadas.

 

La Expo Verano 2026 continuará este martes desde las 18 horas con su última jornada. En el escenario principal se presentarán Entrecerros, Circo Silvestre, La Faraona, Bachata Buenos Aires, Eduardo Paillacán, Purrum Piuke y Rienda Suelta, con el gran cierre a puro rock a cargo de Anónimos.

 

De esta manera, la Municipalidad invita a vecinos a sumarse a esta última noche de celebración, acompañando a los artistas y apoyando a los emprendedores locales en el marco de los 120 años de Esquel.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Búsqueda desesperada en Madryn: una joven de 23 años desapareció tras un bautismo de buceo
3
 "Anillo de Fuego": el eclipse solar que este martes se podrá ver en el sur de Argentina
4
 Reprogramaron la Feria de Emprendedores: se realizará el lunes 23
5
 La Expo Verano continúa el domingo
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles
3
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
4
 Olivia Conesa participará en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá
5
 La Plaza del Cielo recibe nuevos juegos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -