Bariloche abre el Mundial de Motocross 2026: fechas, pilotos y entradas para el MXGP

Un escenario de nivel internacional

San Carlos de Bariloche se prepara para ser el epicentro del deporte motor global durante los días 7 y 8 de marzo. La competencia inaugurará el Bariloche MX Race Track, un circuito de 1.800 metros diseñado por el especialista español Gabriel Villada. Este trazado destaca por su alta complejidad técnica, combinando un suelo predominantemente arenoso con un desnivel de 25 metros y un total de 21 curvas con pendientes naturales.

Los 80 pilotos participantes deberán enfrentar desafíos diseñados para la élite, entre los que sobresalen más de 18 rollers y un espectacular salto triple en subida. Estas características aseguran una apertura de temporada exigente y visualmente impactante para los miles de espectadores que se esperan en la región.

Novedades en los equipos y figuras estelares

La temporada 2026 inicia con movimientos que han transformado el mapa de la competición. Entre los cambios más destacados aparece el debut del esloveno Tim Gajser con el equipo Monster Energy Yamaha Factory, mientras que la leyenda Jeffrey Herlings iniciará su camino junto a Honda HRC. A ellos se suma el campeón vigente, Romain Febvre, quien defenderá su corona ante figuras de la talla de Jeremy Seewer y Maxime Renaux.

Como atractivo adicional para el público, esta edición marcará el debut del Paddock Show en territorio argentino. Este espacio exclusivo permitirá a los fanáticos interactuar directamente con los pilotos y vivir de cerca la adrenalina de los boxes tras las intensas carreras clasificatorias del sábado.

Guía de accesos y el certamen latinoamericano

Para quienes deseen asistir, la organización ha dispuesto diferentes opciones de acceso. Las entradas generales para ambas jornadas tienen un valor de 140.000 pesos para adultos y 70.000 pesos para menores. Por otro lado, la experiencia VIP ofrece una vista privilegiada y servicio gastronómico integral por un costo de 1.200.000 pesos para adultos y 600.000 pesos para menores, incluyendo ya el ingreso al sector de Paddock.

Quienes tengan entrada general pero deseen acceder al Paddock podrán adquirir un pase adicional en el predio por 50.000 pesos para adultos y 25.000 pesos para menores. Finalmente, el evento servirá también como marco para el Campeonato Latinoamericano de Motocross, brindando a los corredores más destacados de la región en categorías MX1 y MX2 la oportunidad única de competir bajo las mismas condiciones y exigencias que las estrellas mundiales.