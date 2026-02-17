Primera juntada "Therian" en Chubut: jóvenes se reunieron en una plaza de Trelew

La Plaza Independencia de Trelew se convirtió esta tarde en el epicentro de la primera "juntada Therian" de la provincia. Un grupo de jóvenes se dio cita en uno de los espacios más tradicionales de la ciudad para socializar, compartir experiencias y visibilizar una comunidad que viene creciendo con fuerza a través de las redes sociales.

Durante el encuentro, que se desarrolló de manera pacífica y distendida, los participantes lucieron accesorios y máscaras —principalmente de lobos y zorros—, elementos característicos de la estética de este movimiento. La propuesta buscó fortalecer los vínculos entre quienes se sienten parte de esta subcultura, trasladando al espacio público el intercambio que habitualmente mantienen de forma virtual.

Ser "therian" o practicar la therianthropy define a personas que sienten una conexión profunda, identitaria y, en muchos casos, espiritual con un animal no humano. Lejos de creer que son animales físicamente, quienes integran este movimiento lo viven como una construcción simbólica e introspectiva vinculada a su identidad personal.

La actividad despertó la curiosidad de los vecinos que transitaban por el lugar, quienes observaron con respeto el desarrollo de la jornada. Para los protagonistas, estos eventos representan una oportunidad fundamental para sentirse acompañados, expresar quiénes son y generar un sentido de comunidad en un ambiente de contención.