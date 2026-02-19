El Gobierno descontará el día a estatales que se sumen al paro de la CGT

En el marco del paro general convocado para hoy por la Confederación General del Trabajo (CGT), el Gobierno nacional ratificó que descontará el día a los empleados públicos que se sumen a la huelga.

Desde el entorno del presidente Javier Milei señalaron que el derecho a huelga está garantizado, pero aclararon que el Estado no pagará la jornada a quienes no concurran a sus puestos de trabajo.

La medida de fuerza se da en medio del tratamiento de la reforma laboral en el Congreso y cuenta con la adhesión de gremios del transporte. En tanto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció movilizaciones frente al Parlamento.

Desde el oficialismo sostienen que el descuento se aplicará como en paros anteriores y remarcan que la iniciativa de reforma seguirá su curso legislativo pese a la protesta sindical.

R.G.