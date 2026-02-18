Una mujer fue hospitalizada tras ser atropellada por una camioneta en el centro

El accidente de tránsito se registró en horas de la mañana en una de las esquinas más transitadas de la ciudad, cuando una camioneta Ford Ranger impactó contra una mujer que cruzaba la calle. Tras el choque, la peatona quedó tendida sobre la calzada, donde recibió las primeras atenciones por parte de transeúntes y efectivos policiales que acudieron de inmediato.

Minutos después, una ambulancia del nosocomio local llegó al sector para completar el traslado de la mujer consciente hacia la guardia médica. En el lugar del hecho, el personal de Criminalística llevó adelante los peritajes correspondientes para establecer la mecánica del impacto, mientras que inspectores de Tránsito municipal colaboraron con el corte de calles y el ordenamiento vehicular.

E.B.W.