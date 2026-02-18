El horror de una mujer atacada por un cocodrilo gigante en un río: la devoró

En una apartada comunidad rural de Indonesia, el paisaje se convirtió en escenario de horror cuando uno de sus habitantes, Jusmitawati, de 35 años, fue atacada fatalmente por un cocodrilo de cuatro metros en el río Luan Boya, isla de Simeulue, provincia de Aceh. El incidente tuvo lugar el pasado domingo, 15 de febrero, a plena luz del día, conmocionando a toda la aldea Bulu Hadek. Jusmitawati, una mujer dedicada a la recolección de almejas, tarea común en la región debido a la dependencia económica de sus habitantes en la pesca y los moluscos, se adentró en el río acompañada de una amiga. Lo que comenzó como una jornada cotidiana se tornó trágica en cuestión de segundos cuando el cocodrilo la sorprendió en el agua.

El alerta dado por su amiga permitió poner en marcha un amplio operativo de búsqueda, que involucró la desesperada colaboración de vecinos, policías y militares. Todo el esfuerzo estaba centrado en localizar a Jusmitawati. Decenas se alinearon a lo largo del río, escudriñando con angustia la superficie en busca de movimiento o señal alguna, en un tenso ambiente documentado por las grabaciones de algunos testigos presenciales.

Según los reportes de medios de comunicación locales como SerambiNews, la fase inicial del rescate fue de horror, ya que llegó a observarse al cocodrilo emerger con el cuerpo de la mujer entre sus mandíbulas. A pesar de los repetidos esfuerzos de los residentes, empleando palos, bambúes e incluso cuerdas para liberar a la víctima, la fuerza del animal resultó ser un obstáculo inmenso. Sin embargo, la perseverancia de la comunidad finalmente logró su objetivo aunque ya fue tarde para Jusmitawati, quien fue rescatada sin vida.

La Agencia de Conservación de Recursos Naturales de Aceh intervino tras el incidente para gestionar adecuadamente la situación con el reptil, dirigiéndose a su captura y protección. Este episodio enciende una alarma en las interacciones continuas y peligrosas entre los seres humanos y la fauna salvaje en esas áreas remotas. Las autoridades, conscientes de este desafío, han comenzado a instar a los habitantes a tomar mayores precauciones y a comunicar cualquier encuentro con criaturas potencialmente peligrosas en las cercanías de las vías fluviales.