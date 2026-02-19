Empleadas domésticas: nueva reunión para revisar el salario mínimo

El Gobierno oficializó la convocatoria a una sesión plenaria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) para evaluar la evolución del salario mínimo del personal doméstico. La reunión se realizará el 24 de febrero en la Secretaría de Trabajo y podrá ser presencial o virtual.

En el orden del día figura el análisis de las remuneraciones establecidas por la Ley 26.844, que regula el régimen de trabajadoras de casas particulares.

Por el momento, no se prevén modificaciones en los sueldos de febrero, que continuarán con los valores vigentes tras la incorporación del bono extraordinario pagado a fines de 2025.

Además, se recordó que es obligatorio registrar la relación laboral en el sistema oficial (ARCA), gestionar los aportes correspondientes y emitir el recibo de sueldo digital, documento importante para garantizar los derechos del sector.

R.G.