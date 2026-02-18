Continúa la prohibición de riego en Esquel

La prohibición de riego con agua potable en la ciudad de Esquel se mantiene vigente en el marco de la emergencia hídrica. Así lo confirmó Mauricio Mateose de la Cooperativa 16 de Octubre, quien explicó que las lluvias y una leve nevada en la zona alta generaron una mejora momentánea, pero insuficiente.

“Los días anteriores que llovió y hubo una pequeña nevada en la zona alta, disminuyó el consumo", comentó. Sin embargo, esta situación no perduró y los niveles de agua volvieron a descender: "Lamentablemente, vemos que hubo consumo de riego, llenado de piletas, los días de calor tuvimos problemas”, señaló.

Mateos indicó que, aunque el caudal del Arroyo Esquel aumentó levemente, la situación volvió a los niveles críticos. “Esos días subió muy poquito el caudal del Arroyo Esquel, estuvimos un poquito mejor, pero ya estamos en los niveles que veníamos trayendo, y se esperan varios días de calor”, advirtió.

En ese contexto, pidió extremar el cuidado del recurso: “Sigue la prohibición de riego con agua potable, siguen los cuidados. Solicitamos que estos días de calor no se derroche el agua, porque los últimos días de calor hemos tenido problemas en algunos barrios del abastecimiento”.

Finalmente, explicó el riesgo del uso excesivo: “Baja la napa, y como la napa está bajando y no se ha recuperado, entonces va a seguir bajando y si hay un uso excesivo, se van a quedar sin agua las perforaciones existentes”.

R.G.