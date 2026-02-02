13°
Lunes 02 de Febrero de 2026
02 de Febrero de 2026
Chubut agradeció a los brigadistas de San Juan por su labor en el incendio de Los Alerces

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego brindó un emotivo agradecimiento a la delegación de San Juan. Destacaron su labor operativa durante las noches, clave para mantener la seguridad del operativo en la zona de Los Alerces.
En medio del complejo operativo que se desarrolla en el Parque Nacional Los Alerces, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de Chubut hizo un alto en las tareas para expresar un profundo agradecimiento al personal de la provincia de San Juan, quienes finalizaron su intervención en la zona.

 

Desde el organismo chubutense destacaron especialmente el compromiso y la dedicación demostrados por la delegación sanjuanina durante las jornadas de combate. Un punto clave de su participación fue la capacidad para mantener las tareas operativas incluso durante la noche, un esfuerzo que resultó vital en momentos de recursos limitados y condiciones climáticas cambiantes.

 

"Su trabajo fue valioso para garantizar la continuidad del combate y la seguridad de todo el operativo", señalaron desde el SPMF. La labor nocturna permitió que los frentes de fuego no avanzaran sin supervisión, protegiendo las líneas de defensa construidas durante el día.

 

Trabajo solidario entre provincias

Las autoridades de Chubut subrayaron el profesionalismo de los brigadistas de San Juan y su permanente disposición para colaborar en cada tarea asignada. "Este tipo de intervenciones destacan una vez más la importancia del trabajo solidario y coordinado entre las provincias argentinas ante emergencias climáticas y ambientales de esta magnitud", expresaron a través de un comunicado.

 

Con un sentido "¡Buen viaje!", los combatientes locales y el personal logístico despidieron a sus pares sanjuaninos, quienes emprendieron el regreso a su provincia tras haber dejado una marca fundamental en la lucha contra el incendio que afecta a la cordillera.







M.G

 

