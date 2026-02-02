Denuncian que inmobiliarias de Comodoro buscan cobrar alquileres de casas inhabitables

La crisis habitacional en Comodoro Rivadavia tras el desplazamiento del Cerro Hermitte sumó un nuevo foco de conflicto: la relación entre inquilinos e inmobiliarias. El referente nacional de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, confirmó que en los últimos días se multiplicaron las consultas de vecinos cuyas viviendas quedaron inutilizables o fueron evacuadas, pero que aún así reciben exigencias de pago por parte de propietarios y agencias.

Según Muñoz, se ha detectado un patrón de abuso similar al ocurrido en otras catástrofes climáticas del país. “Empezamos a recibir consultas individuales, pero cuando vemos que la demanda se vuelve masiva, armamos un mecanismo más ordenado. Hoy hay muchísimos inquilinos de Comodoro que están atravesando la misma situación y necesitan asesoramiento legal urgente”, explicó.

Abusos y falta de documentación



Los reclamos más habituales apuntan a propietarios que pretenden cobrar el canon mensual, aplicar multas por falta de pago o negarse a devolver los depósitos de garantía, ignorando las órdenes de evacuación dictadas por las autoridades de seguridad.

Un factor agravante en la zona del Cerro Hermitte es que muchas familias debieron abandonar sus hogares de urgencia, perdiendo en el camino la documentación o los contratos físicos. Al respecto, Muñoz llevó tranquilidad: “Que no hayan podido rescatar los papeles no invalida el reclamo. La relación locativa se puede acreditar por otros medios y el respaldo legal existe igual”.

¿Qué dice la ley?



Ante las presiones inmobiliarias, desde la organización recordaron que el marco jurídico es tajante respecto a estas emergencias. “El Código Civil es clarísimo: cuando hay una causa de fuerza mayor que impide el uso de la vivienda, el contrato se suspende. El inquilino no debe seguir pagando el alquiler y no corresponde aplicar ningún tipo de penalidad”, resaltó el referente.

Muñoz insistió en que esta protección legal rige tanto para contratos registrados como para acuerdos verbales. “Instamos a los vecinos a no aceptar presiones y realizar el reclamo formal mediante carta documento. La ley es igual para todos y protege a quien se ve privado del uso de la propiedad por un desastre natural o estructural”, concluyó.

Para centralizar los reclamos, la organización habilitó un grupo de WhatsApp y difundió piezas informativas en sus redes sociales para orientar a los damnificados de Comodoro Rivadavia.







M.G