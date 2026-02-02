Adiós al calor intenso: Aire más fresco y probables lluvias en la Comarca

La Comarca Andina despierta este lunes 2 de febrero con una sensación ambigua: por un lado, el pulso típico del verano (turistas, lagos, ríos y movimiento) y, por otro, la persistente sombra del fuego que obliga a mirar el cielo y la montaña con atención. Tras un fin de semana bien veraniego, de calor y disfrute al aire libre, el arranque de semana trae un cambio en las condiciones meteorológicas.

El tiempo hoy: lluvias, viento y temperaturas moderadas

El pronóstico oficial anticipa un lunes inestable, con lluvias aisladas desde la mañana, que podrían intensificarse hacia la tarde y la noche.

Mañana: mínima cercana a los 16°C , cielo con nubosidad variable y probabilidad de precipitaciones entre 10 y 40% .

Tarde: máxima en torno a los 20°C , con 40 a 70% de probabilidad de lluvias y vientos fuertes del oeste , que podrían alcanzar ráfagas de hasta 78 km/h .

Noche: descenso de la temperatura a 15°C, lluvias más generalizadas y vientos en disminución.

Aunque las precipitaciones siempre son una buena noticia en contexto de incendios, las ráfagas intensas del oeste pueden generar complicaciones, especialmente en zonas sensibles.

Incendios: alivio parcial y máxima vigilancia

En este marco, la información sobre los incendios sigue siendo central.

En Puerto Patriada, el foco que comenzó el 5 de enero se encuentra contenido en un 85%. Sin embargo, el incendio permanece activo en el sector del Arroyo El Blanco, y durante la tarde del domingo se registraron reactivaciones importantes en zonas como El Retamal y La Burrada, obligando al repliegue preventivo del personal por la intensidad del viento.

Hoy, los trabajos continuarán con maquinaria pesada, autobombas y apoyo aéreo, enfocados en enfriamientos y consolidación de líneas, siempre supeditados a las condiciones meteorológicas.

Distinta y más compleja es la situación en el sector Villa Lago Rivadavia, dentro del área del Parque Nacional Los Alerces, donde el incendio sigue activo y se intensificó. Las fuertes ráfagas del domingo provocaron saltos de línea, focos secundarios y un comportamiento extremo del fuego, con un frente que llegó a avanzar varios kilómetros en algunos sectores, incluso con dirección hacia la Ruta Nacional 40.

Más de 260 personas (entre combatientes, brigadistas y bomberos voluntarios) trabajan en el operativo, con un importante despliegue de medios terrestres y aéreos.

Verano, turismo y responsabilidad

A pesar de este contexto, febrero avanza y la Comarca Andina comienza a recuperar, de a poco, cierta normalidad. Es temporada alta, los días invitan al lago y al río, y el movimiento turístico se hace sentir en cada localidad. Ese equilibrio entre disfrute y cuidado es hoy más necesario que nunca.

O.P.