La gestión de La Hoya se traslada a Esquel y anuncian una promoción "con precios de 2025"

El ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Diego Lapenna, brindó una conferencia de prensa en el día de hoy acompañado por el intendente de Esquel, Matías Taccetta, para explicar la nueva decisión del gobierno del Chubut, que traspasará oficialmente la gestión del Centro de Actividades de Montaña La Hoya.

La nueva responsabilidad de Lapenna: "No solamente por la cartera que me toca dirigir, sino como esquelense, creo que es algo que es un tema recurrente, es un tema que todos los años, durante muchísimos años, desde 74 por acá, nos preocupa y fue un pedido de larga data, así que hoy puedo anunciar que a partir de estos 10, 15 días, el traspaso de La Hoya al Ministerio de Producción al Ministerio de Turismo, con sede en la ciudad de Esquel".

Las implicancias del cambio: "Esto quiere decir que la fiscalización de todo lo que tenga que ver con La Hoya, las mesas de trabajo, no van a ser más en la ciudad de Rawson, sino que van a ser en el lugar en donde se encuentra este lugar que realmente es muy importante para toda esta zona, estamos a la espera del decreto, de la firma del Gobernador".

El nuevo camino de dialogo: "lEn esto soy muy crítico y lo hablo también como esquelense, creo que es momento de que empiecen a ver que las cosas se hacen entre todos, se hacen hablando, se hacen discutiendo, pero en un ámbito de responsabilidad, en un ámbito de respeto y entender que La Hoya tiene que servir para todos y que es solamente un engranaje de todo lo que genera el invierno, de la mano tiene que estar en sintonía todo el sector privado de la gastronomía, de la hotelería, de otros atractivos".

La temporada de invierno 2026, está en marcha

Lapenna anticipó que esta tarde se lanzará una promoción anticipada en pases para La Hoya: "Quienes quieran aportar ideas o cuestiones que crean que hayan que mejorar, entender que es una concesión que se hizo anterior a esta gestión y son cosas que seguramente requieren de charlas, de acercamiento con la empresa que hoy es la concesionaria, una concesión que quedan todavía cerca de 23 años. Entonces me parece que este trabajo que se está haciendo articuladamente con un municipio que desde el día uno está apostando al turismo junto al gobernador, sacando la ley de incentivos a las inversiones, con una flamante presidenta de la Cámara de Turismo de la provincia del Chubut".

Los primeros pasos del nuevo plan: "si bien todavía no está oficializado el traspaso, este es el anuncio que creo que es importante, a partir de las 3 de la tarde de hoy, durante 30 días, va a salir una preventa de la empresa concesionaria con un valor de 80.000 pesos. Esto quiere decir que van a sostener el mismo precio del año pasado y agregando un flexipass de 5 días a 400.000 pesos".

El paso siguiente, la coordinación con el sector privado: "El sector privado va a tener que salir a ponerse competitivos con precios. Venimos de 2 años difíciles en toda la Patagonia, realmente lo hablábamos también, habíamos arrancado una temporada de verano espectacular y todo este tema de los incendios complicó nuevamente las cuestiones, ya estamos pensando en la temporada de invierno y en eso se piensa con el sector privado, con un municipio activo, con una provincia que realmente está totalmente involucrada, y de vuelta, para mí es doblemente una responsabilidad hacer de que esto empiece a funcionar de la mejor manera".

