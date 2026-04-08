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08 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin palpita la FiViT 2026: cronograma completo de la Fiesta de los Viñedos

Del 10 al 12 de abril, el "Jardín de la Provincia" celebra su vendimia con tours en bodegas, capacitaciones y una gran peña folclórica. Conocé todas las actividades de un evento que une la producción local con el turismo.
Por Redacción Red43

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Bajo el lema "Hay historias que no se cuentan, se viven", la ciudad de Trevelin se prepara para recibir la edición 2026 de la FiViT (Fiesta de los Viñedos). Del 10 al 12 de abril, el Valle 16 de Octubre se convertirá en el epicentro de la vitivinicultura patagónica, ofreciendo una agenda que combina aprendizaje, recorridos por la naturaleza y espectáculos culturales.

 

El evento, organizado por la Municipalidad de Trevelin junto al Ministerio de Producción, busca visibilizar el carácter único de los vinos producidos en la zona y fortalecer el sello de origen de Chubut.

 

Agenda de actividades

 

Viernes 10: Capacitación y reflexión La jornada inicia a las 17:00 en el Salón Central con una capacitación destinada a productores sobre mercados internacionales y financiamiento. A las 19:00, se llevará a cabo el espacio “Brindo por el error”, donde los vitivinicultores comparten los desafíos y fallas que forjaron su presente, incluyendo una degustación.

 

 

Sábado 11 y Domingo 12: Recorridos por los viñedos Ambos días contarán con dos turnos de visitas guiadas (10:00 y 15:00) saliendo desde la Oficina de Turismo:

 

Ruta 1: Visitas a Contra Corriente, CuestArriba y Valle del Guardian.

 

Ruta 2: Recorrido por Viñas Nant y Fall, Casa Yagüe, Baruk y Callejón del Viento.

 

El gran cierre: Feria y Peña

El domingo 12, de 16:00 a 19:00, se instalará la Feria de Emprendedores y Productores afuera del Club Fontana. El broche de oro será a las 19:00 con la “Peña de los Viñedos” en el Club Coronel Fontana, que contará con la presentación de Milena Salamanca, Surco Dúo, los Hermanos Cañumir y grupos de danzas locales.

 

 

 

Las entradas anticipadas para la peña tienen un valor de $10.000, mientras que en puerta costarán $15.000. También se pueden adquirir de forma online a través de EntradaWeb.

 

 



M.G

 

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