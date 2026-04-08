Acto de Colación en la UNPSJB: quiénes son los nuevos graduados de la sede Esquel

La sede local de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) confirmó la realización de un nuevo Acto de Colación de Grado y Posgrado. En esta oportunidad, 51 egresados de las distintas unidades académicas recibirán sus títulos profesionales.
La ceremonia está programada para este sábado 18 de abril a las 16:00 horas, en el SUM de la Escuela 7722. El evento contará con la participación de autoridades universitarias, el cuerpo docente y familiares de los graduados.
Entrega de títulos por Facultad
La sede local de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) confirmó la realización de un nuevo Acto de Colación de Grado y Posgrado. En esta oportunidad, 51 egresados de las distintas unidades académicas recibirán sus títulos profesionales.
La ceremonia está programada para este sábado 18 de abril a las 16:00 horas, en el SUM de la Escuela 7722. El evento contará con la participación de autoridades universitarias, el cuerpo docente y familiares de los graduados.
Listado de egresados por Facultad
A continuación, los nombres de los nuevos profesionales que recibirán su certificación:
Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud
Guardaparque Universitario:
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Albornoz, Marcos Gustavo
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Cabrera, Ariana Belén
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Cabrera, Franco Daniel
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Cameroni Bustos, Lara Paula
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Duñabeitia, Marisol
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Elsezar, Franco Ion
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García Nicoletti, Emiliano
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González Hube, Maximiliano Tahiel
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Herrera, Lucrecia
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Lisazu Albornoz, Lautaro
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Marín, Carolina Natalí
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Márquez Millanahuel, Aylin Estefanía
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Milani, Bárbara Milagros
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Navarro, Marcos Alejandro
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Opazo, Micaela Evelyn
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Pairo López, Lucas Fabrizio
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Pedelaborde, Anika
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Rubio, Fernando Francisco
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Santander, Aynará Mariel
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Spago, Ariadna
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Tardón, Yanela Abigail
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Vallejos, Irina Lía
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Velázquez, Mariana Luisina
Facultad de Ciencias Económicas
Contador Público:
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Aguilera, Laura Eliana
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Crespo Pérez, Micaela Ailen
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas:
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Villanueva, Damián
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Vinay, Joana Denise
Tecnicatura Universitaria Administrativa Contable:
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Bilches, Sol Magalí
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Caneo, Débora Soledad
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Garciandia, Cinthya Araceli
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Pires, Hernán Alejandro
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Romero, Nerina
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Viera Roig, Denise Ailín
Facultad de Ciencias Jurídicas
Abogacía:
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Cristiani, María Huenu
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Miguens, Karin Yazmín
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Sepúlveda Manrique, Fernanda Belén
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Sylvester, María Victoria
Tecnicatura Universitaria en Procuración y Asistencia Jurídica:
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Casati, Matías Pedro Bernavé
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Fermín, Héctor Daniel
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Müller, Verónica
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Salvagnini, Giuliano Giuseppe
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Schvoumaker, María Cecilia
Facultad de Ingeniería
Analista Programador Universitario:
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Aguado, Marcos Antonio
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Constantopoulos, Santiago Joaquín
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Herrera, Matías Gabriel
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Sorroche Joris, Erwann
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Valdez, Tomás
Ingeniería Forestal:
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Sandoval, Gladys Julieta
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación:
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Aravena, Guadalupe del Carmen
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Quintuqueo, Juana Andrea
Posgrado
Doctorado en Ciencias Biológicas:
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Brook, Federico
Formación y desarrollo regional
Desde la universidad remarcaron que esta nueva colación representa el cumplimiento de los objetivos académicos de la institución en la cordillera. Asimismo, destacaron la importancia de la formación de profesionales para el fortalecimiento de las comunidades y el desarrollo técnico y social de la región.
El acto es abierto al público y representa uno de los eventos institucionales más importantes de la agenda académica anual de la sede Esquel.
M.G