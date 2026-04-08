Acto de Colación en la UNPSJB: quiénes son los nuevos graduados de la sede Esquel

La sede local de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) confirmó la realización de un nuevo Acto de Colación de Grado y Posgrado. En esta oportunidad, 51 egresados de las distintas unidades académicas recibirán sus títulos profesionales.

La ceremonia está programada para este sábado 18 de abril a las 16:00 horas, en el SUM de la Escuela 7722. El evento contará con la participación de autoridades universitarias, el cuerpo docente y familiares de los graduados.

Entrega de títulos por Facultad

La sede local de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) confirmó la realización de un nuevo Acto de Colación de Grado y Posgrado. En esta oportunidad, 51 egresados de las distintas unidades académicas recibirán sus títulos profesionales.

La ceremonia está programada para este sábado 18 de abril a las 16:00 horas, en el SUM de la Escuela 7722. El evento contará con la participación de autoridades universitarias, el cuerpo docente y familiares de los graduados.

Listado de egresados por Facultad

A continuación, los nombres de los nuevos profesionales que recibirán su certificación:

Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud

Guardaparque Universitario:

Albornoz, Marcos Gustavo

Cabrera, Ariana Belén

Cabrera, Franco Daniel

Cameroni Bustos, Lara Paula

Duñabeitia, Marisol

Elsezar, Franco Ion

García Nicoletti, Emiliano

González Hube, Maximiliano Tahiel

Herrera, Lucrecia

Lisazu Albornoz, Lautaro

Marín, Carolina Natalí

Márquez Millanahuel, Aylin Estefanía

Milani, Bárbara Milagros

Navarro, Marcos Alejandro

Opazo, Micaela Evelyn

Pairo López, Lucas Fabrizio

Pedelaborde, Anika

Rubio, Fernando Francisco

Santander, Aynará Mariel

Spago, Ariadna

Tardón, Yanela Abigail

Vallejos, Irina Lía

Velázquez, Mariana Luisina

Facultad de Ciencias Económicas

Contador Público:

Aguilera, Laura Eliana

Crespo Pérez, Micaela Ailen

Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas:

Villanueva, Damián

Vinay, Joana Denise

Tecnicatura Universitaria Administrativa Contable:

Bilches, Sol Magalí

Caneo, Débora Soledad

Garciandia, Cinthya Araceli

Pires, Hernán Alejandro

Romero, Nerina

Viera Roig, Denise Ailín

Facultad de Ciencias Jurídicas

Abogacía:

Cristiani, María Huenu

Miguens, Karin Yazmín

Sepúlveda Manrique, Fernanda Belén

Sylvester, María Victoria

Tecnicatura Universitaria en Procuración y Asistencia Jurídica:

Casati, Matías Pedro Bernavé

Fermín, Héctor Daniel

Müller, Verónica

Salvagnini, Giuliano Giuseppe

Schvoumaker, María Cecilia

Facultad de Ingeniería

Analista Programador Universitario:

Aguado, Marcos Antonio

Constantopoulos, Santiago Joaquín

Herrera, Matías Gabriel

Sorroche Joris, Erwann

Valdez, Tomás

Ingeniería Forestal:

Sandoval, Gladys Julieta

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación:

Aravena, Guadalupe del Carmen

Quintuqueo, Juana Andrea

Posgrado

Doctorado en Ciencias Biológicas:

Brook, Federico

Formación y desarrollo regional

Desde la universidad remarcaron que esta nueva colación representa el cumplimiento de los objetivos académicos de la institución en la cordillera. Asimismo, destacaron la importancia de la formación de profesionales para el fortalecimiento de las comunidades y el desarrollo técnico y social de la región.

El acto es abierto al público y representa uno de los eventos institucionales más importantes de la agenda académica anual de la sede Esquel.









M.G