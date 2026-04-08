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08 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Acto de Colación en la UNPSJB: quiénes son los nuevos graduados de la sede Esquel

Conocé el listado de los egresados que culminan su formación académica en la sede cordillerana y los detalles del acto que se llevará a cabo el próximo sábado 18 de abril.
Por Redacción Red43

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La sede local de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) confirmó la realización de un nuevo Acto de Colación de Grado y Posgrado. En esta oportunidad, 51 egresados de las distintas unidades académicas recibirán sus títulos profesionales.

 

La ceremonia está programada para este sábado 18 de abril a las 16:00 horas, en el SUM de la Escuela 7722. El evento contará con la participación de autoridades universitarias, el cuerpo docente y familiares de los graduados.

 

Entrega de títulos por Facultad

 

La sede local de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) confirmó la realización de un nuevo Acto de Colación de Grado y Posgrado. En esta oportunidad, 51 egresados de las distintas unidades académicas recibirán sus títulos profesionales.

 

La ceremonia está programada para este sábado 18 de abril a las 16:00 horas, en el SUM de la Escuela 7722. El evento contará con la participación de autoridades universitarias, el cuerpo docente y familiares de los graduados.

 

Listado de egresados por Facultad

 

A continuación, los nombres de los nuevos profesionales que recibirán su certificación:

 

Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud

Guardaparque Universitario:

 

  • Albornoz, Marcos Gustavo

     

  • Cabrera, Ariana Belén

     

  • Cabrera, Franco Daniel

     

  • Cameroni Bustos, Lara Paula

     

  • Duñabeitia, Marisol

     

  • Elsezar, Franco Ion

     

  • García Nicoletti, Emiliano

     

  • González Hube, Maximiliano Tahiel

     

  • Herrera, Lucrecia

     

  • Lisazu Albornoz, Lautaro

     

  • Marín, Carolina Natalí

     

  • Márquez Millanahuel, Aylin Estefanía

     

  • Milani, Bárbara Milagros

     

  • Navarro, Marcos Alejandro

     

  • Opazo, Micaela Evelyn

     

  • Pairo López, Lucas Fabrizio

     

  • Pedelaborde, Anika

     

  • Rubio, Fernando Francisco

     

  • Santander, Aynará Mariel

     

  • Spago, Ariadna

     

  • Tardón, Yanela Abigail

     

  • Vallejos, Irina Lía

     

  • Velázquez, Mariana Luisina

     

Facultad de Ciencias Económicas

Contador Público:

 

  • Aguilera, Laura Eliana

     

  • Crespo Pérez, Micaela Ailen

     

Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas:

 

  • Villanueva, Damián

     

  • Vinay, Joana Denise

     

Tecnicatura Universitaria Administrativa Contable:

 

  • Bilches, Sol Magalí

     

  • Caneo, Débora Soledad

     

  • Garciandia, Cinthya Araceli

     

  • Pires, Hernán Alejandro

     

  • Romero, Nerina

     

  • Viera Roig, Denise Ailín

     

Facultad de Ciencias Jurídicas

Abogacía:

 

  • Cristiani, María Huenu

     

  • Miguens, Karin Yazmín

     

  • Sepúlveda Manrique, Fernanda Belén

     

  • Sylvester, María Victoria

     

Tecnicatura Universitaria en Procuración y Asistencia Jurídica:

 

  • Casati, Matías Pedro Bernavé

     

  • Fermín, Héctor Daniel

     

  • Müller, Verónica

     

  • Salvagnini, Giuliano Giuseppe

     

  • Schvoumaker, María Cecilia

     

Facultad de Ingeniería

Analista Programador Universitario:

 

  • Aguado, Marcos Antonio

     

  • Constantopoulos, Santiago Joaquín

     

  • Herrera, Matías Gabriel

     

  • Sorroche Joris, Erwann

     

  • Valdez, Tomás

     

Ingeniería Forestal:

 

  • Sandoval, Gladys Julieta

     

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación:

 

  • Aravena, Guadalupe del Carmen

     

  • Quintuqueo, Juana Andrea

     

Posgrado

Doctorado en Ciencias Biológicas:

 

  • Brook, Federico

     

Formación y desarrollo regional

 

Desde la universidad remarcaron que esta nueva colación representa el cumplimiento de los objetivos académicos de la institución en la cordillera. Asimismo, destacaron la importancia de la formación de profesionales para el fortalecimiento de las comunidades y el desarrollo técnico y social de la región.

 

El acto es abierto al público y representa uno de los eventos institucionales más importantes de la agenda académica anual de la sede Esquel.




M.G

 

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