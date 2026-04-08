Gran venta de pizzas para que Benja pueda seguir su tratamiento en el Garrahan

“Vicky deja todo en la cancha, ahora es momento de dejar todo por ella”. Así reza un comunicado del Club Social y Deportivo Don Bosco, quien está promocionando la venta de pizzas para este sábado 11 de abril en horas de la noche.

Virginia Almonacid deberá en los próximos días jugar un nuevo partido de los más difíciles. Es que deberá viajar con su hijo Benjamín quien estará recibiendo atención médica en el Hospital Garrahan, con todo el costo económico y emocional que eso significa.

Por ello, una vez más la enorme familia albiceleste solicita a la comunidad en general que este sábado por la noche “comamos todos pizzas” que puede ser de Muzzarella o Napolitana.

Una buena película, un buen vino o cerveza y las pizzas de la Vicky, mira que programa te armé para este sábado.

Benjamín tiene el síndrome de Wiscott Aldrich y ha sido trasplantado de médula ósea, claro que los controles y demás estudios deben continuar.

“Sabemos que son momentos difíciles, pero también sabemos de la solidaridad y el compromiso de toda nuestra gente. Cualquier ayuda suma: comprando una pizza, compartiendo la publicación o realizando una colaboración, por mínima que sea” señala además.

Las pizzas de Muzzarella tienen un costo de 11.000 pesos, en tanto las de Napolitana el valor es de 12.000 pesos, en tanto el envío a domicilio es de apenas 2.000 pesos.

“Vicky es una gran representante de nuestro club, una jugadora que siempre deja todo en la cancha y hoy es momento de que nosotros también dejemos todo para ayudarla a ella y a Benja”.

Quienes deseen colaborar también pueden hacerlo mediante transferencia al siguiente alias: delia.245

Para mayor información y pedidos podrán comunicarse al número 2945 332822.