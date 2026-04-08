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08 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel lanza capacitación gratuita para cuidadores de personas mayores

El municipio gestionó financiamiento ante el CFI para dictar un curso en conjunto con la Universidad del Chubut. La propuesta busca formalizar el sector y promover el trabajo colectivo para mejorar las condiciones laborales.
Por Redacción Red43

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La propuesta se desarrolla en articulación con la Universidad del Chubut, la Secretaría de Desarrollo Humano; la subsecretaría de Desarrollo Productivo y la Dirección de Adultos Mayores del municipio, a partir de la identificación de una creciente demanda de servicios de cuidado y la necesidad de avanzar en su formalización y mejora de calidad.

 

El curso se dictará en modalidad híbrida (presencial y virtual) en instalaciones de la Universidad del Chubut, desde el 13 de abril hasta el 7 de julio.

 

Como diferencial, incorpora una orientación asociativa, promoviendo el trabajo colectivo como herramienta para fortalecer las condiciones laborales y generar oportunidades de inserción sostenibles.

 

La capacitación cuenta con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), gestionado por la subsecretaría de Desarrollo Productivo ante el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia del Chubut.

 

Las preinscripciones se abrirán durante formulario online https://forms.gle/tSWhQEwp9Shyf5X37. Las mismas estarán destinadas a personas interesadas en formarse en el cuidado de adultos mayores con una mirada profesional y comunitaria.

 

Consultas a través de: cursoscuidados@udc.edu.ar.

 

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