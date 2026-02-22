25°
Valiosa colección sobre el General San Martín se incorpora al patrimonio cultural de Puerto Madryn

La Subsecretaría de Cultura de Chubut entregó a la Biblioteca Popular San Martín la colección completa del Congreso Internacional de 1978, un valioso aporte bibliográfico cedido por un particular.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de un programa orientado al fortalecimiento de las instituciones culturales de la provincia, el Gobierno del Chubut concretó una significativa entrega de material bibliográfico en la ciudad de Puerto Madryn. La Biblioteca Popular General Don José Francisco de San Martín fue la destinataria de ocho volúmenes que conforman la colección completa del Primer Congreso Internacional Sanmartiniano, un evento de relevancia académica mundial que tuvo lugar en Buenos Aires durante el año 1978 para conmemorar el bicentenario del nacimiento del Libertador.

 

Esta acción fue posible gracias a la generosidad de Ezequiel Sánchez Izquierdo, referente cultural de Comodoro Rivadavia, quien decidió desprenderse de parte de su biblioteca personal para que estos ejemplares encontraran un destino de uso público. La Subsecretaría de Cultura provincial actuó como nexo estratégico, identificando a la biblioteca del Golfo Nuevo como el espacio más idóneo para albergar estos textos, dado que su perfil temático coincide plenamente con el rigor histórico y la figura homenajeada en la colección.

 

Durante el acto de recepción, que contó con la presencia del responsable de la institución, Carlos Pascuariello, se subrayó la importancia de la articulación entre el sector privado, la gestión estatal y las organizaciones comunitarias. Este tipo de donaciones no solo expande el patrimonio tangible de las bibliotecas populares, sino que garantiza que documentos de alto valor educativo y preservación histórica estén al alcance de todos los ciudadanos, fomentando el estudio y la reflexión sobre las bases de la identidad nacional en todo el territorio chubutense.

 

 

 

E.B.W.

 

